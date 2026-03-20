Dos heridos con policontusiones en una salida de vía en Portezuelo (Cáceres)

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MÉRIDA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, ambos de 74 años de edad, ha resultado heridos de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico ocurrido este viernes, 20 de marzo, cerca de Portezuelo (Cáceres).

El siniestro, que ha consistido en una salida de la vía del vehículo en el que viajaban, ha tenido lugar sobre las 13,15 horas en el kilómetro 4 de la carretera Ex-372, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

Ambas víctimas, que presentan policontusiones, han sido trasladadas al Hospital de Coria. Han intervenido dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, efectivos del parque de bomberos de Coria, agentes de la Guardia Civil y personal de mantenimiento de la carretera.