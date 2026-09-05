Dos hombres y una mujer resultan heridos en una colisión entre dos turismos en la A-66 cerca de Monesterio

MONESTERIO (BADAJOZ), 5 (EUROPA PRESS)

Dos hombres, de 51 y 38 años, y una mujer, de 48 años, han resultado heridos en una colisión entre dos turismos en la A-66, a la altura del término municipal de Monesterio (Badajoz).

El accidente se ha producido este pasado viernes, 4 de septiembre, en torno a las 23,22 horas, en el punto kilométrico 738, según ha informado el Centro 112 Extremadura.

Los tres heridos han sido trasladados con politraumatismos al Hospital de Zafra. Los dos varones han sufrido heridas de carácter leve, mientras que el estado de la mujer es de 'menos grave'.

Hasta el lugar han acudido una unidad de soporte vital básico, una unidad medicalizada de emergencia y efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Monesterio, todos ellos pertenecientes al Servicio Extremeño de Salud (SES). También se ha desplazado una patrulla de la Guardia Civil.