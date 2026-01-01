Dos retratos de los artistas del siglo XIX Victoria Martín y Antonio María Esquivel se exponen en Badajoz

Retratos de los artistas Victoria Martín y Antonio María Esquivel - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA) expone hasta el próximo 17 de febrero dos retratos de los artistas Victoria Martín y Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina, pertenecientes al siglo XIX, tras su restauración.

De este modo, 'El MUBA Restaura' acaba de incorporar al nuevo aspecto de su exposición dos obras pertenecientes a la colección permanente de la pinacoteca provincial, que han sido mejoradas recientemente.

La sala 00, con entrada por la calle Duque de San Germán de la capital pacense, cuenta así con el tercer número de esta línea editorial en la que se presentan algunas de las piezas del museo que han sido intervenidas, la historia de éstas en la colección y el análisis histórico-artístico y su proceso de restauración.