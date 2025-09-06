Efectivos del Infoex trabajan en una reactivación del incendio de Jarilla, con "evolución favorable"

JARILLA (CÁCERES), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) trabajan este sábado en una reactivación del incendio de Jarilla, detectada sobre las 12,45 horas de este sábado, y que tiene una "evolución favorable".

En concretro, cuatro medios aéreos y cuatro unidades terrestres, un técnico de extinción del Plan Infoex y agentes del Medio Natural están trabajando en la extinción de esta reactivación, en la que el frente no progresa, sino que está confinado entre una zona ya quemada y cultivos, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, recogidos por Europa Press.

Señala que este tipo de reactivaciones son normales en incendios forestales de perímetro tan extenso como el de Jarilla, que ha abarcado 130 kilómetros, y en la que están ardiendo islas de vegetación que "en la mayoría de los casos no progresan al estar prácticamente rodeadas de zona quemada".