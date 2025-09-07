Efectivos del Plan Infoex reciben la Medalla de Extremadura entre aplausos del público por su labor en los incendios

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura han protagonizado en la noche de este domingo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura, donde han recibido largos aplausos del público al recoger la más alta distinción de la comunidad.

La del Plan Infoex ha sido una de las cuatro Medallas de Extremadura que se han entregado en esta noche en el Teatro Romano de Mérida, y que también han recibido la actriz Carolina Yuste, el investigador de la UEx Juan Manuel Sánchez, y el viticultor Marcelino Díaz.

Las Medallas de Extremadura se han entregado en la noche de este domingo, víspera del Día de Extremadura, en una gala en el Teatro Romano de Mérida que ha sido presentada por la periodista extremeña Irene Rangel, y a la que han asistido las principales autoridades de la región.

El jefe de retén del Infoex Diego Guillén ha recogido esta medalla junto un grupo de bomberos del Infoex, quien ha destacado que este reconocimiento "cobra un valor especial porque da visibilidad" a estos efectivos, que habitualmente realiza su labor en silencio.

Guillén ha reafirmado que no son héroes, sino "trabajadores sencillos", y ha pedido perdón que no siempre pueden llegar a tiempo a todos los sitios en los que se les necesita, y ha reafirmado que en su trabajo defienden "nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos y a nuestra gente", ha reafirmado.

En su intervención, Guillén ha reafirmado que "ningún dispositivo de extinción puede estar plenamente preparado para episodios de simultaneidad de grandes incendios" como los vividos este verano, por lo que ha querido agradecer la colaboración de otras regiones, y ha enviado un abrazado a aquellos que han perdido parte de su modo de vida.

"Hoy podemos decir que, aunque el cuerpo se haya recuperado, la mente sigue atrapada en aquellos momentos, en cada llama, en cada gesto de preocupación, en cada esfuerzo compartido", ha destacado Guillén, quien ha pedido que la profesión de bombero forestal "sea reconocida y dignificada", ha resaltado.

