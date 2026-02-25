Las ejecutivas provinciales de Badajoz y Cáceres afrontan la renovación del PSOE extremeño sin "miedo" a las primarias

Los secretarios provinciales del PSOE en Cáceres y Badajoz, Álvaro Sánchez Cotrina y Manolo Borrego. - EUROPA PRESS

El secretario provincial del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, y el de Badajoz, Manolo Borrego, han mostrado la "absoluta normalidad" ante el calendario fijado por la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura de cara al proceso interno del partido, en el que ayudarán a dicho órgano para que "el proceso sea lo más equilibrado posible, lo más neutral" y sin "miedo" a unas posibles primarias con las que, señalan, se abre un procedimiento al que pueden presentarse "10.000 militantes" y "no solamente dos".

En concreto, Manolo Borrego ha señalado que la organización está trabajando y ha trazado el procedimiento para la celebración del congreso donde sea elegido el nuevo liderazgo, de manera que "está trabajando en su línea", y se ha abierto un procedimiento al que pueden presentarse 10.000 militantes.

"No solamente dos, 10.000 militantes. No he dicho si me voy a presentar, no he dicho que no me vaya a presentar, porque no es el momento, pero ni es el momento mío ni el de los 10.000 militantes".

De este modo, ha sostenido que "eso no quiere decir" que "ni abra ni que cierre puertas", mientras que en un sentido similar Álvaro Sánchez Cotrina ha puesto el acento en que ambas direcciones provinciales se reúnen este miércoles para hablar de proyectos, compartir estrategias, empezar a trabajar de manera unida y conjunta de cara a las elecciones municipales de 2027 y "lanzar un mensaje unánime entre las dos", con lo que "no solo no" están enmendándole "la plana a nadie".

Así y tras convocar el comité, verán los plazos que establece la gestora. "Esa es su competencia y nosotros lo único que podemos hacer es, evidentemente, sumar a la tranquilidad de un proceso en el que nadie se entendería que nosotros no estemos trabajando de manera ordinaria, porque es el PSOE de Extremadura el que está en un proceso extraordinario y no las direcciones provinciales", ha dicho, y quieren un proyecto "de abajo arriba", en el actual escenario de negociaciones, a nivel nacional, entre PP y Vox para la gobernabilidad de la región.

