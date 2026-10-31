Elena Furiase participa en el IX Congreso Mujer Executiva 360º que se celebra en Badajoz el próximo viernes

Cartel sobre la participación de la actriz y empresaria Elena Furiase en el IX Congreso Mujer Executiva 360º que se celebra en Badajoz el 6 de noviembre de 2026. - ALMATTIA

BADAJOZ 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La entidad Almattia celebrará el próximo viernes, 6 de noviembre, la novena edición de su Congreso Mujer Executiva 360º bajo el lema 'Donde nace el cambio' y con la actriz y empresaria Elena Furiase como una de sus ponente principales.

El encuentro, que se realizará en el Edificio Ibercaja de Badajoz, mantiene así su compromiso de ser un foro donde analizar la situación de la mujer en la sociedad, la empresa y las instituciones, así como los retos que quedan por delante para lograr una igualdad efectiva.

El congreso está dirigido tanto a mujeres como a hombres que quieran "eliminar los estereotipos de género en el ámbito social, institucional y empresarial" y abordar "la igualdad de las personas desde la inclusión, integración y armonía entre géneros".

El acto inaugural tendrá lugar entre las 09,15 y las 09,45 horas y contará con las intervenciones del alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, de la secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, de la secretaria segunda de la Asamblea de Extremadura, Isabel Babiano, de la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, del secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, del director territorial de Ibercaja, José Luis López, y de la presidenta del comité organizador del congreso, Pilar Coslado..

Posteriormente se iniciará el programa del evento, que contará con nombres destacados como el de la presidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, y la actriz y empresaria Elena Furiase.

El acto de clausura tendrá lugar a las 14,55 horas, con la intervención de la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán.

La organización prevé una asistencia presencial de 500 congresistas y datos de conexión similar al de la pasada edición, que superó las 2.500.