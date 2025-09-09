Elena Nevado (PP) pide "más campo y más mundo rural" y "menos oportunismo" en un debate europeo sobre incendios

ESTRASBURGO/MÉRIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada extremeña del PP Elena Nevado ha clamado contra los "oportunistas políticos" que pretenden sacar "partido" de los incendios que durante el verano han afectado a España, y ha pedido por el contrario "más campo y más mundo rural" y "menos oportunismo".

"Lo que le pedimos es más campo y más mundo rural", aseguró desde Estrasburgo, donde también se ha referido a los presidentes de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, como María Guardiola, Mañueco, Rueda o Moreno, que "luchan por combatir las políticas que atentan contra el campo y contra los pueblos".

Nevado ha mostrado, asimismo, su "solidaridad" con Portugal, Grecia, los Países Bajos, Italia y con tantos países "devastados" este verano por el fuego. "Pero sobre todo mostramos nuestro agradecimiento a quienes nos han ayudado desde el corazón de Europa, y también desde nuestra tierra, para combatirlos", ha añadido, informa el PP en nota de prensa.

La eurodiputada 'popular' ha subrayado, también, que el modelo extremeño ha sido "siempre el de sumar y colaborar", a diferencia de otros territorios donde "prima la confrontación".

"Ese modelo de colaboración, del que habla María Guardiola en Extremadura, es el que funciona. No el de la división y el oportunismo", ha enfatizado.