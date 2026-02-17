Los embalses del Tajo alcanzan esta semana el 83% de su capacidad y los del Guadiana el 89,6%

Presa del Zújar - CHG

MÉRIDA/MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Tajo acumulan un total de 9.180 hectómetros cúbicos (hm3) y se sitúan en el 83 por ciento de su capacidad total, mientras que los del Guadiana almacenan 8.550, el 89,6 por ciento del total.

En la última semana, han recibido unas aportaciones de 414 hm3 en el caso del Tajo, y de 486 en el Guadiana, lo que supone incrementos que suponen el 3,7% y el 5,7% de su capacidad total, respectivamente, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press.

La reserva hídrica española está al 82,5% de su capacidad y tienen 46.229 hectómetros cúbicos (hm3) de agua. En total, han ganado 2.888 hm3, o lo que es lo mismo, ganan 5,2 puntos más. Desde el inicio del tren de borrascas a finales de diciembre del 2025, los embalses han recogido 14.683 hm3 lo que les ha permitido ganar 26,2 puntos.

Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Vigo (Aeropuerto), donde se han recogido 165.9 litros por metro cuadrado (l/m2). Por cuencas, la atlántica está al 85,1% de su capacidad mientras que la mediterránea se encuentra al 74,3%.

En total, hay ocho cuencas por encima del 90%: Galicia Costa y las Cuencas internas del País Vasco, que están al 95,2%; Tinto, Odiel y Piedras, al 93,9%; las Cuencas internas de Cataluña, al 92,6%; Guadalete-Barbate, al 90,9%; el Cantábrico Occidental, al 90,8%; y el Miño-Sil y el Cantábrico Oriental, que se encuentran al 90,4%.

Además, hay cinco cuencas que sobrepasan el 80%: el Guadiana, que está al 89,6%; el Tajo, al 83,0%; el Duero, al 82,3%; el Ebro, al 81,5%; y el Guadalquivir, al 80,6%. Al margen de ello, la Cuenca Mediterránea Andaluza se encuentra al 72,9% y el Júcar al 61,8%. La única por debajo del 50% es el Segura, que tradicionalmente nunca almacena mucha agua y que aún así se encuentra al 45,6%.