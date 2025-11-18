Los embalses del Tajo se sitúan esta semana en el 58,8% de su capacidad y los del Guadiana al 58%

Archivo - Vista del embalse de Alcántara, a 19 de marzo de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Tajo almacenan 6.504 hectómetros cúbicos de agua, es decir un 58,8 por ciento de su capacidad, mientras que los del Guadiana suman 5.534, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

En la última semana los embalses del Tajo ha sumado 290 hectómetros cúbicos, un 2,6%, mientras que los del Guadiana han ganado 46, un 0,5%.

En España, la reserva hídrica almacena 29.886 hectómetros cúbicos (hm3) y están al 53,3% de su capacidad. Esto supone 1.094 hm3 o 1,9 puntos más que la semana pasada y 8,3 puntos más que la media de la última década.

De acuerdo con Transición Ecológica, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. En concreto, la máxima se ha producido en la estación de Vigo Aeropuerto, donde se han recogido 257,6 litros por metro cuadrado (l/m2).

Transición Ecológica ha informado de que la reserva de uso consuntivo está al 50,68% y tiene 19.663 hm3. Mientras, la de uso hidroeléctrico está al 59,28% y almacena 10.223 hm3. Por otro lado, la vertiente atlántica se encuentra al 54,4% mientras que la mediterránea está al 49,9%.

En lo que respecta a las cuencas, están por encima del 50% el Cantábrico Oriental (64,4%), el Cantábrico Occidental (57,1%), el Miño-Sil (55,6%), Galicia Costa (55,7%), las Cuencas internas del País Vasco (71,4%), el Duero (55,7%), el Tajo (58,8%), el Guadiana (58%), el Tinto, Odiel y Piedras (71,6%), el Ebro (53,6%) y las Cuencas internas de Cataluña (72,4%).

En el otro extremo, las cuencas que están por debajo de la mitad son Guadalete-Barbate (41,8%), el Guadalquivir (44,1%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,9%), el Júcar (49,7%) y el Segura, que sigue a la cola con el 20,2% de su capacidad.