Los empleados públicos cobrarán en enero la subida del 1,5% y "lo antes posible" la del 2,5% de 2025, según la Junta

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha anunciado este viernes que los empleados públicos cobrarán el aumento salarial del 1,5 por ciento, correspondiente a 2026, en enero, así como ha precisado que el incremento del 2,5 por ciento, relativo a 2025, se pagará "de aquí al mes de enero".

"Este Gobierno ha cumplido con el pago de 200 millones de euros de todas las subidas salariales que han sido acordadas y va a cumplir con el de la acordada la semana pasada entre el Gobierno estatal, los agentes sociales y las organizaciones sindicales", ha asegurado la consejera en declaraciones a los medios, tras presidir en Mérida la Mesa General de Negociación sobre esa cuestión.

Así, el pago en la nómina de enero del incremento del 1,5 por ciento, sumado al incremento del 2,5% que, ha insistido Manzano, se va a "materializar lo antes posible", va a suponer "una subida de hasta un 4 por ciento para todos esos empleados públicos".

El referido 2,5 por ciento supondrá un impacto presupuestario de 68,5 millones de euros, mientras que el del 1,5 por ciento, en la totalidad del año 2026, alcanzará la cifra de 42 millones, según ha destacado la consejera de Hacienda y Administración Pública.

