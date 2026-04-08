Las empresas familiares extremeñas debaten en Cáceres sobre el relevo generacional como reto para el desarrollo regional

Jornada de empresas familiares extremeñas sobre el relevo generacional que se ha celebrado en Cáceres - AEEF

CÁCERES, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) ha celebrado este miércoles, en Cáceres, una nueva jornada del Programa Releva Empresa Familiar --promovido por la Junta de Extremadura-- que ha reunido a expertos y a más de medio centenar de empresarios para abordar uno de los principales retos de este tipo de empresas, el relevo generacional.

Este programa ha sido concebido para dar respuesta a las dificultades del relevo generacional, ya que solo entre un 20 y un 30% de las empresas familiares logra pasar a una segunda generación y apenas entre un 10 y un 15% alcanza la tercera, según datos nacionales de la Asociación de la Empresa Familiar.

El encuentro ha contado con la presencia del presidente de la AEEF, Juan Carmona, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Emilio Borrega y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, quien ha destacado la buena acogida de este programa que se está desarrollando en distintas localidades de la región.

Se trata de una iniciativa pionera diseñada específicamente para responder a las necesidades reales planteadas por las empresas familiares extremeñas y garantizar su continuidad en el tiempo. "Se ha diseñado según las necesidades planteadas por la Asociación de la Empresa Familiar", ha destacado Guillermo Santamaría.

Releva Empresa Familiar cuenta con una dotación inicial de 88.500 euros y un plazo de ejecución abierto hasta el 31 de julio de 2026, y se enmarca en la estrategia Extremadura Sigue, a través de la cual el Gobierno extremeño "acompaña a las empresas en los grandes retos de transformación, crecimiento y continuidad", ha explicado el consejero.

El programa tiene como objetivos fundamentales sensibilizar sobre la importancia de planificar el relevo, ofrecer claves para evitar conflictos familiares y empresariales, asegurar la estabilidad de las empresas y preservar el legado construido durante generaciones.

La jornada, que ha tenido lugar en el Gran Hotel Don Manuel de la capital cacereña, ha comenzado con una sesión formativa a cargo de Tomás Bañegil, catedrático y director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Extremadura, quién ha abordado las claves para afrontar con éxito los procesos de sucesión en la empresa familiar.

Posteriormente, se ha dado paso a una mesa redonda en la que han participado Marta Sánchez López-Lago, CEO de Transportes Frigoríficos Narval y miembro de la segunda generación familiar, y Carlos Oliva, director general de Pimentón La Chinata y representante de la tercera generación, quienes han compartido sus experiencias y reflexiones sobre el relevo generacional desde una perspectiva real y aplicada.

SEIS SESIONES CON 240 PARTICIPANTES

El Programa Releva Empresa Familiar ha recorrido ya distintas localidades de Extremadura como Plasencia, Mérida, Don Benito, Los Santos de Maimona, Badajoz y Cáceres, con la participación de 240 personas hasta ahora, y la próxima cita será en Navalmoral de la Mata, el jueves 16 de abril.

La iniciativa combina formación, asesoramiento y herramientas prácticas con el objetivo de garantizar la continuidad y fortalecer el tejido empresarial de la región. El Programa Releva Empresa Familiar se complementa con una segunda fase de Especialización de Empresa Familiar, de 40 horas, que dará comienzo el 19 de mayo y cuyo plazo de inscripción ya está abierto.

Esta fase ofrecerá un acompañamiento práctico a entre 30 y 40 empresas, abordando aspectos clave como el relevo generacional, el gobierno de la empresa familiar, la fiscalidad, los aspectos civiles y mercantiles, la organización del patrimonio empresarial y familiar, así como la comunicación y la gestión de conflictos.

Además, se incluye una línea estratégica esencial como es la elaboración de un estudio sobre la situación actual de la empresa familiar en Extremadura, desarrollado junto a la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Extremadura (UEx). Este estudio permitirá disponer de un diagnóstico riguroso del sector y orientar futuras políticas públicas destinadas a evitar la desaparición de empresas viables.

DECRETO DE AYUDAS

Como tercera fase del programa, la Junta de Extremadura tiene previsto publicar un decreto de ayudas para que las empresas familiares puedan contratar personal técnico especializado que les permita elaborar un plan estratégico de relevo y un protocolo familiar. Estas ayudas contarán con un presupuesto de 500.000 euros y estarán orientadas a facilitar procesos de relevo ordenados, profesionales y seguros.

"El relevo generacional debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de las empresas familiares extremeñas, porque Extremadura sigue cuando sus empresas siguen, y las empresas familiares solo pueden seguir si planifican bien su futuro", ha incidido Santamaría, que ha agradecido el compromiso y la colaboración de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, así como la participación de las empresas y ponentes.

En esta línea, la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar ha destacado el éxito de la iniciativa porque "está permitiendo a muchas empresas afrontar con mayor seguridad y planificación uno de los momentos más decisivos de su trayectoria", como es el relevo generacional.

El alto nivel de participación y el interés generado confirman "la necesidad de seguir impulsando este tipo de acciones en Extremadura" para garantizar la continuidad de las empresas familiares, que constituyen la base del tejido productivo regional.

La empresa familiar representa un pilar fundamental de la economía regional, generando empleo estable y contribuyendo al desarrollo económico y social de Extremadura. Actualmente, la AEEF engloba a 550 empresas, pertenecientes a 135 familias empresarias, cuya facturación agregada es de 6.500 millones de euros, que representa en torno al 40% del PIB privado regional.