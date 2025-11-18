Empresas turísticas de El Torno, Caminomorisco y Pinofranqueado podrán pedir las ayudas de la Junta por los incendios

Archivo - Un hidroavión colabora en las labores de extinción, a 31 de julio de 2025, en Caminomorisco, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas del sector turístico de las localidades de El Torno, Caminomorisco y Pinofranqueado también podrán acogerse a las ayudas puestas en marcha por la Junta de Extremadura para minimizar las cancelaciones de reservas provocadas por los incendios forestales del pasado verano.

De esta forma, con la incorporación de estas tres localidades, en total son 16 los municipios cuyo sector turístico podrá paliar el perjuicio económico ocasionado por los graves incendios del pasado mes de agosto, accediendo a unas ayudas con las que puedan ver "compensada esa falta de ingresos de manera inmediata y pudieran continuar con su actividad", ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano.

Esta medida se recoge en el decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se modifica el decreto-ley 5/2025, de 18 de septiembre, de ayudas urgentes para las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2025, que establece como beneficiarios a los alojamientos rurales, hoteleros y extrahoteleros, los balnearios, los restaurantes y las empresas de actividades turísticas.

Por un lado se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 38, con el fin de ampliar el número de municipios incluidos, incorporando aquellos que resultaron afectados por incendios y otros desastres naturales en las comarcas del Valle del Jerte y Las Hurdes.

Cabe recordar que el primer decreto de ayudas urgentes consideraba beneficiarias a las empresas que desarrollan su actividad en municipios cuya población había sido confinada, evacuada o aislada a causa de los incendios, motivo por el que quedaron excluidos los afectados de El Torno, Caminomorisco y Pinofranqueado.

