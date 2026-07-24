El Encuentro de Creadoras Escénicas aborda este viernes y sábado en Mérida la maternidad desde los textos clásicos

Inauguración de las IX Jornadas Creadoras Escénicas 2026, en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida- EUROPA PRESS

MÉRIDA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La IX edición del Encuentro de Creadoras Escénicas reúne desde este viernes y sábado, 24 y 25 de julio, en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida a diversas actrices y expertas que abordarán la maternidad a través de las figuras femeninas de la mitología clásica y reflexionarán sobre la complejidad de la experiencia de las mujeres en la sociedad antigua, cuya influencia sigue resonando en la cultura contemporánea.

Se trata de una iniciativa integrada en la 72º edición del Festival Internacional de Teatro Clásico que, bajo el lema 'Madres: Vasijas rotas', explorará los sufrimientos y las alegrías de la maternidad a través del deber social, el dolor y el sacrificio, retratando a las madres como figuras vulnerables, a menudo sometidas a la tragedia de la pérdida de sus hijos.

El director del Festival, Jesús Cimarro ha presentado estas conferencias en compañía de la secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez Vera; la diputada de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Lourdes Linares Matito; la Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez y la directora de estas jornadas, Concha Rodríguez.

En este sentido, Cimarro ha explicado que se trata de un encuentro consolidado y de un espacio "imprescindible" dentro de las actividades del festival, ya que se ha diseñado "un programa que sitúa a las mujeres en el lugar que les corresponde".

Además, ha señalado que las jornadas son "una oportunidad para volver a los clásicos desde una mirada contemporánea" y comprobar, una vez más, "que siguen ayudando a comprender nuestro presente".

Por su parte, la secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, ha agradecido poder participar en este encuentro para "poner un granito de arena y que, edición tras edición, se dé visibilidad a las dramaturgas que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas".

Así, ha indicado que el tema elegido invita a reflexionar sobre una realidad presente a lo largo de la historia, pero contada "casi siempre por hombres y desde perspectivas totalmente ajenas a la experiencia de las mujeres".

Por ello, Sánchez ha remarcado que la maternidad forma parte de los "grandes relatos de la tragedia griega", donde se refleja que ser madre significa "recorrer un camino lleno de felicidad, dificultades, amor, miedo, contradicciones, fortaleza, pérdida y dolor".

Además, ha subrayado que el teatro tiene la capacidad de "dar voz a quienes muchas veces han permanecido en silencio, convertir en palabras aquello que parecía imposible expresar y hacer visible aquello que durante muchos siglos permaneció oculto".

Con todo ello, Sánchez ha resaltado que desde la Secretaría General de Igualdad y la Junta de Extremadura el objetivo principal es situar en el centro de las políticas "la conciliación y el cuidado de todas las personas a las que más queremos".

ESPACIO DE REFERENCIA

La diputada de Igualdad de la Diputación de Badajoz, Lourdes Linares, ha señalado que este encuentro se ha convertido en "un espacio de referencia para la reflexión, el pensamiento crítico y la visibilización del talento de las mujeres en las artes escénicas".

Así, desde el Área de Igualdad de la Diputación de Badajoz ha destacado su "especial orgullo" por contribuir a una iniciativa que sitúa en el centro "las voces de las mujeres y su capacidad para reinterpretar la realidad a través de la cultura".

Asimismo, ha remarcado la importancia del encuentro que, a partir de las figuras femeninas de la tragedia griega, permite dialogar sobre "preocupaciones plenamente contemporáneas" y recuperar "una genealogía de mujeres que han pensado, escrito y creado desde la experiencia de la maternidad, para romper un silencio histórico que tantas veces las confinó al ámbito privado".

"Las instituciones públicas tenemos la responsabilidad de promover espacios donde estas reflexiones puedan desarrollarse con libertad y rigor". Por ello, desde la Diputación de Badajoz se seguirá apostando por proyectos que incorporan "la perspectiva de género y reconozcan la contribución de las mujeres al patrimonio cultural, artístico e intelectual de nuestra tierra", ha concluido Linares.

IGUALDAD FRENTE AL MACHISMO

La primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, por su parte, ha defendido la necesidad de seguir trabajando para "alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida".

En este sentido, ha incidido en la existencia de la violencia vicaria y el machismo como problemas que afectan a la vida de las mujeres, destacando la importancia de "la prevención y la formación para erradicar la violencia de género".

Por ello, Yáñez ha subrayado la responsabilidad de las Administraciones Públicas ante una violencia que "no puede dejarse a un lado", ya que el "derecho a la igualdad corresponde a todas las mujeres".

Por último, la directora de estas jornadas, Concha Rodríguez, ha indicado que hay que "luchar por conseguir que la igualdad siga avanzando sin hacer caso de lo que se diga de las mujeres, porque una mujer con su libertad, puede llegar hasta donde quiera".

MEDEA, HÉCUBA O YOCASTA

El encuentro, por tanto, propone una aproximación a la maternidad en la tragedia clásica tomando como punto de partida personajes como Alcestis, Medea, Hécuba, Yocasta, Creúsa, Rea Silvia o Clitemnestra para reflexionar sobre el amor, el sacrificio, el duelo, el poder y la construcción cultural de la experiencia femenina.

A lo largo de dos jornadas, el encuentro va a reunir a escritoras, dramaturgas, investigadoras, directoras de escena, intérpretes y profesionales de distintas disciplinas que compartirán sus investigaciones y experiencias mediante conferencias, coloquios y talleres.

Como en ediciones anteriores, las jornadas incluyen también una nueva edición del concurso Teatro Exprés, una iniciativa que invita a las autoras participantes a escribir una pieza dramática inspirada en el tema central del encuentro. Las obras seleccionadas serán puestas en escena el sábado por varias directoras junto a un equipo artístico formado específicamente para la ocasión, culminando con su estreno y la entrega de los galardones.

Con este encuentro, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida continúa ampliando su programación más allá de los escenarios, impulsando actividades que favorecen el diálogo entre la investigación, la creación contemporánea y los grandes textos clásicos, y reforzando su compromiso con la igualdad, la formación y el desarrollo de nuevas miradas sobre el patrimonio teatral.

El programa de la IX Encuentro de Creadoras Escénicas, integrado en la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, está disponible para su consulta en la web oficial del certamen.