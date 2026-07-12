Los equipos de emergencia evitan que un incendio en Medellín afecte al castillo y al teatro romano

Imágenes del incendio que se ha declarado esta madrugada en la ladera del castillo de Medellín (Badajoz), a 12 de julio de 2026. - JUNTA DE EXTREMADURA

El fuego se ha declarado en la madrugada de este domingo y ya se ha dado por extinguido

MEDELLÍN (BADAJOZ), 12 (EUROPA PRESS)

La rápida intervención de los equipos de emergencia ha impedido que un incendio declarado esta madrugada en una de las laderas del castillo de Medellín haya afectado a algún elemento patrimonial de la localidad.

El fuego se ha producido esta madrugada y se ha dado por extinguido, según han confirmado fuentes de la Junta de Extremadura a Europa Press, tras las informaciones publicadas por varios medios regionales.

En la extinción han colaborado bomberos de la Diputación de Badajoz, del Plan Infoex, efectivos de Protección Civil y de las Fuerzas de Seguridad.

La actuación de un empleado municipal, capataz de apoyo a las actuaciones de la Dirección General de Patrimonio en la localidad, ha sido "decisiva" para evitar que el fuego afectase a elementos patrimoniales, según ha destacado una portavoz de la Consejería de Cultura.

Tras recibir un aviso de varios técnicos, este empleado se desplazó de madrugada al teatro romano de la localidad y pudo sofocar con extintores las llamas antes de que llegaran a la pasarela de madera de una de las salidas.

La Consejería de Cultura también ha informado de que un técnico de la Dirección General de Patrimonio se acercó de madrugada al lugar al tener conocimiento del incendio por las alarmas del recinto, mientras que ya esta mañana se han desplazado más miembros del equipo para constatar que no se han producido daños a ningún elemento patrimonial, aunque las llamas sí han afectado a la instalación eléctrica de uno de los focos.