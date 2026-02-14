La escritora extremeña Marta González Corcho publica su sexta novela, 'La fe de Amalia'

La escritora Marta González Corcho con su nueva novela, 'La fe de Amalia' - EUROPA PRESS

La escritora extremeña Marta González Corcho acaba de publicar su sexta novela, titulada 'La fe de Amalia', que ya está a la venta en papel o ebook en librerías de todo el país y plataformas digitales.

Su nueva novela está protagonizada por Amalia, quien "desde muy pequeña decidió guardarse sus sentimientos para no ser juzgada por aquellos que no comprendían su forma de sentir", por lo que "su personalidad y su manera de vivir se vieron afectadas y llevadas a un camino que no era el que ella deseaba".

Muchos años después, Amalia comprendió que "su vida dependía de ella y poco importaba lo que aquellos que no la entendían dijesen, aunque lo hiciesen por su bien", según recoge la sinopsis, que revela que "esa falta de apoyo la llevó al desconocimiento de lo que más amaba, provocando en ella una ignorancia que otras personas intentarían aprovechar para su propio beneficio", relata.

"¿Qué harías si estuvieses dentro de una cruel realidad de la que no puedes, ni quieres, huir?", plantea la autora extremeña a sus lectores en 'La fe de Amalia'.

Nacida en Mérida hace 29 años, Marta González Corcho es filóloga hispánica, profesora y escritora, especializada en la enseñanza de español como lengua extranjera.

Antes de 'La fe de Amalia', Marta González ha escrito otras novelas de misterio, como 'Antes de que me vaya', 'El silencio de Brenda' o 'Luz azul', además de una saga que se inicia con 'Loca' y concluye con 'El chico bueno'.

Además, la autora extremeña también es la narradora del audiolibro de su primera novela, 'Antes de que me vaya', en la cual da voz a su protagonista.

Tras la publicación de su nueva novela, Marta González la presentará el próximo 13 de marzo en la Casa del Libro de Marbella, así como en la Feria del Libro de Málaga el 6 de mayo, citas con las que iniciará una ronda de presentaciones en diversos puntos del país.