Espadas reclama a Moreno que decida ya sobre las elecciones en Andalucía aunque "nadie" duda "ya" de que serán en junio

MÉRIDA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "acabe ya" con la espera sobre la decisión de adelantar o no las elecciones autonómicas, si bien ha asegurado que en estos momentos "no le caben dudas a nadie" de que serán el próximo mes de junio.

Una cita electoral ante la cual los socialistas andaluces lo tienen todo "absolutamente preparado" para acudir a las urnas con "la ilusión y la confianza" de un "proyecto nuevo" para "hacer frente a la coalición en ciernes", en referencia a la PP y Vox, tal y como se ha visto en Castilla y León.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas tras una reunión que ha mantenido con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la sede de la Presidencia, en Mérida, en la que han abordado, entre otras cuestiones, asuntos como la cogobernanza durante la pandemia, así como la gestión de los fondos europeos.

"No le caben dudas a nadie de que habrá elecciones anticipadas en Andalucía el próximo mes de junio", ha aseverado Espadas, quien ha añadido que el presidente autonómico está haciendo "un uso confuso y escandaloso" de su capacidad para poner la fecha "desde hace demasiados meses".

Un periodo en el que se viene hablando de un posible adelanto electoral, que en todo caso necesitaría de una explicación a los andaluces sobre las razones que lo justifican, y en segundo lugar "tomar la decisión y ejecutarla".

"Esto es lo que no se está produciendo en Andalucía, donde llevamos muchos meses hablando de esto y negándose la posibilidad del adelanto, cuando es un secreto a voces que hay un escenario de adelanto electoral", ha remarcado Espadas, quien considera que no es "serio" por parte del presidente andaluz.

Así, critica que su comunidad ocupe espacio en los telediarios diariamente por la fecha electoral "cuando las noticias deberían ser sobre si los problemas de los andaluces se resuelven o no". Por tanto, el presidente de la Junta "debe acabar ya con esto. O sí o no, pero debe decirlo, y debe decirlo ya", ha insistido.

PREPARADOS CONTRA LA COALICIÓN

En cualquier caso, ha añadido, el PSOE andaluz está "absolutamente preparado" para las elecciones, desde primeros de año cuando se culminó el proceso de renovación interno, donde se ha trabajado con distintos escenarios.

El primero de ellos en el que la fecha sería marzo, y ahora en "se habla de junio", para lo cual tienen "absolutamente engrasada toda la maquinaria", ya que incluso este pasado lunes se ha aprobado el calendario para las listas de candidaturas en las provincias.

Espadas apuesta por no retrasar más las elecciones para acabar con la "acentuadísima incapacidad de gestión del Gobierno andaluz" durante los últimos meses, en temas "preocupantes" como la gestión de los fondos europeos, que en su opinión están en riesgo, al estar actualmente en un nivel de ejecución del 40 por ciento.

Por ello, ha afirmado que, "ante esta situación, si hay parálisis en la gestión de un gobierno, lo mejor para los intereses de Andalucía es que los andaluces voten y tomen las decisiones". En caso contrario, que "salga el presidente y lo cuente".

Pero Andalucía, ha dicho, está en un "escenario de publicidad y propaganda, casi previo a una campaña electoral", con "actos, primeras piedras y similares", que es cuando "se da por agotada la legislatura".

"En estos términos no perdería el tiempo y no me llevaría esto hasta final de año. Si ya la decisión está tomada, ¿por qué no se anuncia, por qué no se convoca?", ha preguntado.

Con respecto a las últimas encuestas, ha remarcado que muestran que sigue habiendo más de un 40 por ciento de indecisos, cuya decisión final será decisiva, y en este sentido ha confiado en el electorado que vota al PSOE que "decide su voto al final" y que "no suele trasladarlo a las encuestas de una manera clara".

Espadas entiende la "gran expectación" ante las elecciones en Andalucía, en tanto que pueden suponer la consolidación de una coalición de PP y Vox, tal y como ha ocurrido en Castilla y León, lo cual "cambia el escenario político radicalmente".

En este punto, ha recordado que Andalucía "conquistó su autonomía" un 28 de febrero con un referéndum, sobre el cual ha dicho que el electorado "no está dispuesto a aceptar que una fuerza política en el gobierno se cargue" el estatuto de autonomía, un tema "capital y vital" sobre el que el PSOE hará girar una "buena parte" de su campaña electoral.

"Los proyectos del PSOE son para avanzar, progresar y corregir lo que no hemos podido resolver hasta aquí, pero no son de involución ni de ruptura con el acuerdo y consenso ciudadano", ha dicho.