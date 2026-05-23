Estabilizado un incendio forestal en Monesterio tras intervenir 28 efectivos, incluidos medios aéreos

El incendio se proclamó en la tarde de este pasado viernes

MONESTERIO (BADAJOZ), 23 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal de Monesterio ha quedado estabilizado en la madrugada de este sábado, en torno a las 06,30 horas, tras la intervención de casi una treintena de efectivos, incluidos cuatro medios aéreos.

El fuego se proclamó en la tarde de este pasado viernes, con un nivel 0 de operatividad. En un principio, se desplegaron tres unidades de bomberos forestales, un agente del medio rural, cuatro medios aéreos y una maquinaria pesada.

Finalmente, según ha informado este sábado el Plan Infoex de la Junta de Extremadura en sus redes sociales, en la extinción del incendio han intervenido 28 efectivos: siete unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos, una maquinaria pesada, un agente del medio natural y dos técnicos de extinción.