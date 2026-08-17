Los establecimientos hosteleros podrán instalar barras en la calle hasta 3,00 horas durante la Feria de Mérida

Archivo - Público en la plaza de España durante la Feria de Mérida, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida permitirá la instalación de barras en la calle a los establecimientos hosteleros de la ciudad durante la próxima Feria, cuya autorización pueden solicitar hasta este próximo 21 de agosto.

En la solicitud han de indicar los metros lineales de barra que desean instalar, el material que ocupará la vía pública, la ubicación y los días de ocupación. La autorización estará condicionada a la comprobación de la licencia de veladores vigente y al correspondiente informe de Urbanismo.

La longitud máxima autorizada será de 8 metros, bien mediante ocho módulos de 1,50 metros o seis módulos de dos metros, y las barras deberán instalarse, con carácter general, en la zona de acerado, sin ocupar la zona de rodadura destinada al tráfico de vehículos.

La instalación de una barra exterior podrá coexistir con los veladores siempre que no se supere el espacio autorizado en la correspondiente licencia. Como excepción, los establecimientos de la plaza de España deberán retirar los veladores durante los conciertos programados en este espacio el viernes 4 de septiembre a partir de las 19,00 horas y el sábado 5 de septiembre desde las 16,00 horas.

Entre las condiciones establecidas se incluye la obligación de mantener en todo momento el acceso a los establecimientos y a los portales o propiedades, así como la prohibición de instalar en las barras elementos como hornillos, barbacoas o cualquier instrumental que genere gases, olores o grasas.

También será responsabilidad de los establecimientos señalizar adecuadamente la ocupación y garantizar la seguridad del tránsito peatonal.

El ayuntamiento establece además criterios homogéneos de imagen para las instalaciones. Las lonas deberán ser blancas o de color crudo y no se permitirá la instalación de carpas o jaimas. En caso de utilizar toldos o sombrillas, estos deberán mantener igualmente estos colores.

En las barras exteriores, las bebidas deberán servirse en recipientes desechables, quedando prohibido el uso de vidrio. El incumplimiento de esta condición podrá suponer la retirada de la autorización concedida.

Asimismo, cualquier cableado que se coloque sobre el pavimento deberá estar debidamente protegido. La limpieza será también responsabilidad de cada establecimiento. Los hosteleros deberán instalar papeleras y recipientes para la recogida de residuos y mantenerlos en condiciones adecuadas, además de realizar obligatoriamente la limpieza de su zona de influencia una vez finalizada la actividad y cerrado el establecimiento.

HORARIOS

Las barras, veladores y la música autorizada podrán abrir de 13,00 a 24,00 horas el martes 1 y el miércoles 2; mientras que jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de septiembre podrán continuar su actividad hasta las 3,00 horas, de modo que el domingo 6 de septiembre no será válida ninguna autorización extraordinaria para estas instalaciones.

En cuanto a los equipos de sonido, solo podrán instalarse cuando hayan sido expresamente solicitados y autorizados. Además, los establecimientos autorizados de cada zona deberán coordinarse para utilizar un único sistema de sonido común. El horario de estos equipos finalizará a las 24,00 horas y, en la plaza de España, no podrán utilizarse durante las actuaciones musicales programadas los días 4 y 5 de septiembre.

Tampoco se permitirá la instalación de escenarios ni la realización de espectáculos de animación vinculados a estas barras. A la hora establecida en la autorización deberán cerrarse las instalaciones, cuyo incumplimiento podrá ser objeto de sanción.

CORTES DE CALLES

Por otra parte, el ayuntamiento señala que durante la Feria no habrá un calendario prefijado de cortes de calles. Estos se realizarán en función de las barras autorizadas, su ubicación y la afluencia de público, siguiendo las directrices de la Policía Local y la Delegación de Movilidad Urbana Sostenible.

El tráfico se restituirá en las calles que finalmente sean cortadas a partir de las 22,00 horas, atendiendo al criterio de la Policía Local. En el ámbito de la Feria de Día, los establecimientos participantes deberán mantener sus precios y calidades habituales, pudiendo adaptar su oferta a las circunstancias derivadas de la atención a un volumen mayor de público. En todo caso, deberán colocar los precios en un lugar visible de las barras.

El ayuntamiento recuerda además que los establecimientos participantes están invitados a colaborar con la campaña municipal contra las agresiones sexistas en espacios de ocio y periodos festivos.

Asimismo, la delegación de Limpieza Viaria volverá a desarrollar, junto a Ecovidrio, una campaña específica de reciclaje durante la Feria, con un incremento de los puntos de recogida.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Mérida pretende que la Feria de Día se desarrolle con normalidad, garantizando el equilibrio entre la actividad económica y hostelera, el uso ordenado del espacio público, la movilidad y la seguridad de emeritenses y visitantes.