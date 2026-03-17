Los establecimientos públicos de Extremadura podrán cerrar dos horas más tarde en Semana Santa

Archivo - Pese a la ampliación del horario en Semana Santa, las terrazas cerrarán a su hora habitual.. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha autorizado una ampliación del horario de cierre de los establecimientos públicos de la comunidad autónoma en dos horas con motivo de las fiestas de Semana Santa, sin que ello afecte a las terrazas, que mantienen su jornada habitual.

La medida se publica este martes, 17 de marzo, en el Diario Oficial de Extremadura, a través de una resolución de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil.

En dicha resolución, se hace referencia a la Semana Santa como unas fiestas "tradicionales y de interés cultural y turístico" en muchas localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo que supone una "mayor afluencia de vecinos y visitantes" a las poblaciones.

Por ello, la Junta considera la conveniencia de prolongar los horarios autorizados para permanecer abiertos los establecimientos públicos.

Esta ampliación beneficiará al interior de todos los locales que operan en la Comunidad Autónoma, pero no así a las terrazas, que seguirán operando en el mismo régimen horario del resto del año, habida cuenta las peculiaridades de su régimen específico, objeto de regulación en diferentes normas y resoluciones municipales, motivo por el cual no se interviene en su régimen horario.

De esta forma, se prorroga en dos horas, con carácter general para todos los establecimientos públicos principales, situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el horario de cierre establecido para cada establecimiento según el grupo en el que se encuadre.

Las citadas autorizaciones de horarios especiales no generan ni reconocen derechos para el futuro, estando sometidas en todo momento al cumplimiento de los requisitos establecidos para su concesión, sin perjuicio de las limitaciones impuestas por la normativa existente en materia de contaminación ambiental y acústica, y su normativa reglamentaria de desarrollo.