En estado grave un hombre de 86 años al sufrir un atropello en Aljucén (Badajoz)

Archivo - Cartel del 112 sobre accidente de tráfico - 112 EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 86 años ha resultado herido de gravedad al sufrir un atropello en la rotonda de conexión de la autovía A-66 con la carretera N-630, en el término municipal de Aljucén, en la provincia de Badajoz, según ha informado el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Tras el aviso, los servicios de emergencias se han desplazado hasta el lugar, trasladando a la víctima, que sufrió politraumatismos, al Hospital de Mérida.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencia con base en Mérida del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Badajoz.