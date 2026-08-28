Estudian alternativas a los camiones cisterna para garantizar el abastecimiento en zonas del incendio de Pinofranqueado

1112878.1.260.149.20260828134610 A consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, se reúne con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y responsables de CHT para garantizar el abastecimiento en zonas afectadas por incendios. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Confederación Hidrográfica del Guadiana han celebrado este viernes una reunión para determinar las actuaciones que permitan garantizar el suministro de agua potable a los municipios de Las Hurdes afectados por el grave incendio de Pinofranqueado.

Unos trabajos que tomarán como referencia el modelo que tan buenos resultados dio el año pasado tras el grave incendio de Jarilla, en el Valle del Jerte, con actuaciones como el helimulching y las barreras en gargantas para evitar el arrastre de cenizas que contamine los sistemas de distribución aguas abajo.

Pero lo primero es garantizar el abastecimiento de agua potable en las alquerías, por ello, ya se están estudiando fórmulas para sustituir los camiones cisterna distribuidos por la Diputación de Cáceres, a través del consorcio MásMedio.

"Alternativas que permitan llevar el agua desde otras captaciones o realizar las actuaciones necesarias para asegurar el abastecimiento directo", ha señalado la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, antes de participar en una reunión técnica a la que también ha asistido el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, junto a responsables de CHT.

Morán ha reiterado que se van a acometer la misma estrategia implementada con éxito el año pasado en el caso del incendio de Jarilla, en la comarca del Valle del Jerte.

El trabajo del año pasado fue "muy efectivo", por lo que este año se va a replicar el modelo. Para ello se ha celebrado esta reunión entre las tres instituciones competentes en la materia, como son la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Confederación Hidrográfica del Tajo.

De esta forma, se visitará nuevamente el terreno para determinar las actuaciones a realizar cada administración. En todo caso, ha subrayado que ahora mismo la prioridad es el abastecimiento para consumo humano, y para ello la diputación ha desplegado camiones cisterna en las alquerías afectadas.

"Cuando hay esa primera necesidad y todavía no se puede entrar a hacer obras, evidentemente es la diputación quien tiene a través de MásMedio las cisternas, como decía, homologadas por el SES, por la Junta de Extremadura, para poder utilizar ese agua y abastecer a la población para uso de boca", ha señalado Morán.

Posteriormente se realizarán las obras de emergencia necesarias "lo más rápido posible" y de forma coordinada, tomando como referencia el incendio de Jarilla, donde se aplicó la técnica denominada mulching, que consiste en depositar en el suelo grandes cantidades de paja para evitar el arrastre de materiales, así como se crearon barreras en las gargantas con la misma finalidad.

"Actuaremos sobre el monte para intentar retener esa ceniza y actuaremos con barreras para evitar también el arrastre de material", ha apuntado la consejera.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, ha puesto en valor la colaboración entre las distintas administraciones para dar respuesta a los "problemas graves", y ha agradecido a la consejera y a su equipo la "sensibilidad que tienen siempre cuando hay cualquier cuestión que afecta a los ciudadanos".

En su caso, la diputación es la administración competente, a través de MásMedio, del suministro de agua potable a los municipios desde el depósito, la depuración y luego la distribución por todos los núcleos urbanos.

En Las Hurdes hay "bastantes menos problemas que el año pasado en Jarilla y en el Jerte", ya que se localizan fundamentalmente en Pinofranqueado, especialmente, y también en Nuñomoral.

Sobre todo, están afectadas las zonas de las alquerías de Avellanar y Horcajo, donde además de contar con cubas "desde hace tiempo", los propios ayuntamientos están distribuyendo tuberías para solventar el problema "de manera inmediata". De este modo, en la reunión de este viernes se analizará como ayudar a los ayuntamientos para "completar ese trabajo".

Por otro lado, en Nuñomoral, en concreto en las alquerías de Martilandrán y en El Gasco también hay cisternas y se está estudiando "de qué manera definitiva" se pueden quitar "para que haya suministro de agua a través de MásMedio".

ACTUACIONES EN LA VERA

En la reunión también se analizará la situación en la comarca de La Vera, hasta donde la Diputación de Cáceres ha trasladado varios camiones cisterna para garantizar el suministro de agua potable a los municipios de Viandar, Robledillo y Losar, después de que las últimas lluvias hayan arrastrado las cenizas provocadas por un grave incendio ocurrido la pasada primavera.

Las cenizas han entrado en los depósitos y han contaminado todo el sistema de distribución a los municipios, que se han visto sorprendidos por el arrastre provocado por las precipitaciones de los últimos días.

"Es un problema, en este caso, de estos tres ayuntamientos que no han estado diligentes", ha dicho el presidente de la diputación provincial, Miguel Ángel Morales, dado que si se hubieran cerrado los sistemas la ceniza arrastrada por el agua hubiera ido a las gargantas y mientras, a través de cubas o con las reservas que tenían los depósitos, "no hubiera habido ningún problema".

Según la consejera, estos municipios se han visto "sorprendidos" por el arrastre ocurrido varios meses después de un incendio que arrasó caso mil hectáreas entre finales de marzo y principios de abril.

Pero ha sido ahora, con las primeras lluvias fuertes, cuando ha surgido el "problema", ya que han entrado "bastantes cenizas" en estos tres municipios, ha indicado, por su parte, Morales. Sus respectivas alcaldías se han puesto en contacto con la diputación provincial, que es quien tiene la competencia sobre la distribución del agua en los municipios.

La diputación ha trasladado cubas de agua a estos municipios para garantizar que los vecinos tengan acceso a agua potable mientras se limpian filtros, depósitos y tuberías, ya que "no se ha tenido la precaución de cuando han venido estas lluvias fuertes de cerrar la entrada a los depósito", lo que ha provocado que "haya entrado toda la ceniza".