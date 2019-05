Estudiantes debaten sobre sanidad, empleo o asuntos exteriores en un Pleno Escolar en la Asamblea de Extremadura

Publicado 07/05/2019 13:34:23 CET

Alumnos del IES 'Rodríguez Moñino' de Badajoz han celebrado este martes una sesión plenaria dentro de su V Debate Escolar en el hemiciclo de la Asamblea de Extremadura para el que han formado cuatro comisiones sobre Libertades Civiles, Justicia, Asuntos de Interior; Salud; Empleo y Asuntos Externos; y Asuntos Exteriores.

Así, estos estudiantes se han convertido en diputados y han elaborado propuestas de ley, que llevan preparando en el centro educativo desde octubre, relativas a los temas de las citadas comisiones y las han expuesto, debatido y enmendado durante el citado debate que se prolongará hasta esta tarde.

Este debate escolar ha sido inaugurado por la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, que ha estado acompañada por los miembros de la Mesa de la Cámara, durante un acto institucional en el que también ha intervenido la directora del IES Rodríguez Moñino, Belén Barroso, así como los representantes de cada una de las comisiones establecidas para explicar el objetivo de cada una de ellas.

En declaraciones a los medios, Rebeca Hernández, en representación de la Comisión de Salud, ha explicado que ésta está formada por nueve alumnos de 4º de ESO que han elaborado un proyecto de ley que abarca "temas como la eutanasia, la vacunación y otros aspectos de la sanidad".

"Queremos una vacunación que proteja a todos los ciudadanos de las enfermedades infecciosas, que sea gratuita y que sea de carácter obligatorio, también queremos legalizar la eutanasia en algunos casos, evidentemente, de aquellas personas que están en un estado terminal, que están sufriendo y siempre bajo un control psicológico", ha defendido sobre su propuesta que también incorpora otros aspectos como aumentar el índice de natalidad o fomentar ayudas a enfermedades raras.

Para ello, según ha apuntado Hernández, están trabajando desde octubre en estos temas ya que se han informado y han estudiado sobre los mismos. "La verdad es que ha sido un proyecto duro pero que vemos que tiene resultados", ha asegurado.

Sobre esta actividad de debate en la Asamblea, esta alumna ha asegurado que aporta "un montón de cosas" como hablar en público o trabajar "el respeto con los compañeros" por lo que es algo que les "enriquece".

Por su parte, Irene Reveriego, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia, Asuntos de Interior, ha indicado que en la misma proponen unos cursos para "la concienciación de la población" en temas de redes sociales y el uso de las tecnologías así como la regulación de los derechos de autor y copyright.

"Hemos implantado cursos obligatorios para el alumnado, profesorado y tutores legales y para gente que quiera hacerlo de manera voluntaria, y también sobre el copyright proponemos unas licencias para textos, vídeos, imágenes, etcétera", ha defendido.

Reveriego ha subrayado que aunque han practicado en el instituto, este debate en la Asamblea les supone "más presión" porque tienen a "mucha gente" mirándoles y hay cámaras grabando sus intervenciones.

ESPÍRITU CRÍTICO

Igualmente, Guillermo Pedro Alonso, miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Exteriores, ha detallado que las propuestas que han realizado "se basan en la equidad" porque "hay grupos sociales y minorías que necesitan un poco más de apoyo y algunas medidas que les favorezcan".

"Optamos también por medidas que mejoren los aspectos sociales del trabajo, entre ellos, podemos destacar una subida del Salario Mínimo Interprofesional, una bajada de la jornada laboral y, además, proponemos un impulso de los autónomos", ha remarcado este alumno.

De este modo, Alonso ha destacado que "lo más importante" que les aporta este debate es "el espíritu crítico". "Actualmente los populismos tienen una fuerza tremenda y eso es porque mucha gente no tiene un espíritu crítico y no tiene una opinión propia, no sabe interpretar datos, simplemente se creen lo que le dicen", ha apuntillado.

Finalmente, Carlos Carvajal, de la Comisión de Asuntos Exteriores, ha señalado que en la misma participan ocho alumnos y han establecido varios tratados para "mejorar" la relación entre la Unión Europea y Rusia.

"Nos hemos centrado en tres objetivos principales, primero establecer relaciones y tratados comerciales con los países que pertenecían a la Unión Soviética para mejorar la relación con ellos; también hemos intentado fomentar la inversión en I+D de las empresas para que no dependan tanto del gas ruso", ha manifestado Carvajal, toda vez que ha añadido que el tercer objetivo es "reducir la importación de armas que provienen de Rusia".

Este alumno ha explicado que se han decantado por este asunto porque estuvieron "investigando sobre varios temas" y consideraron que este "era importante" porque "estos países que pertenecieron a la Unión Soviética deben tener el mismo derecho a desarrollarse como tal". "Y creemos que con la ayuda de la Unión Europea podrían hacerlo", ha concluido.