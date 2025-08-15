Los evacuados por el incendio en Jarilla podrán regresar a sus hogares, mientras que Casas del Monte seguirá confinada

CÁCERES, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa podrán regresar a sus hogares, tras el levantamiento de las medidas de evacuación adoptadas a causa del incendio forestal que afecta a esa zona de la provincia cacereña desde este pasado martes.

Con relación a las medidas de confinamiento, únicamente han sido levantadas para la población de Oliva de Plasencia, ya que quienes se encuentran en Casas del Monte no solo habrán de permanecer en sus hogares sino que, además, deberán preparar todo lo que estimen esencial ante una posible evacuación, según ha informado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras participar en una nueva reunión del Cecopi.

En declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del 112 de Extremadura establecido en La Granja (Cáceres), la líder del Ejecutivo extremeño también ha manifestado haberle trasladado al delegado del Gobierno en la región la necesidad de más medios aéreos.

A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES PARA EVITAR TAPONAMIENTOS

En aras de evitar posibles taponamientos en las vías de acceso a las poblaciones, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha especificado que será a lo largo de la tarde cuando se proceda al retorno de forma ordenada y población a población.

A su vez, el consejero se ha dirigido a quienes no están haciendo uso de los recursos desplegados para ese fin, por parte de la Administración regional, para pedirles que "esperen en el lugar en el que se encuentran en este momento" a que se den a conocer, a través de los canales oficiales, las instrucciones para un regreso ordenado y en condiciones de seguridad.

