Evacuan a los vecinos de Rebollar (Cáceres) tras la evolución del incendio forestal de Jarilla

Efectivos del Infoex desde el Puesto de Mando Avanzado del 112 Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha enviado un mensaje masivo de ES-Alert para que las personas que se encuentran en la localidad cacereña de Rebollar abandonen sus hogares en aras de ser evacuados a causa de la evolución del incendio en Jarilla.

En concreto, ha sido a las 21,45 horas cuando los efectivos de emergencia se han desplazado hasta la entrada del pueblo para recoger a quienes se encontraban en la referida localidad cacereña.

Desde allí, los evacuados están siendo trasladados al Polideportivo La Bombonera de Plasencia, donde permanecerán alojados.

La evacuación de Rebollar se suma al confinamiento, que aún se mantiene, de los municipios de Segura de Toro y Casas del Monte.

Actualmente, en Extremadura permanecen activos en la provincia de Cáceres los incendios de Jarilla, Casar de Cáceres, Aliseda, Logrosán y Membrío; mientras que en la de Badajoz lo hacen los de Llerena, Burguillos del Cerro y Alburquerque.