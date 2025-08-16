La evolución desfavorable del fuego en Jarilla, con 5.800 hectáreas arrasadas, obliga a confinar Segura de Toro

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, en el Puesto de Mando Avanzado del 112 - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras una noche de trabajo "muy intenso" en Extremadura, durante la cual ha sido posible estabilizar media docena de incendios, continúan activos otros seis fuegos, entre los cuales se encuentra el de Jarilla (Cáceres), cuya evolución "desfavorable" ha obligado a confinar el municipio de Segura de Toro.

"La noche ha sido extremadamente complicada", ha lamentado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en declaraciones a los medios este sábado desde el Puesto de Mando Actualizado del 112 Extremadura, ubicado en La Granja (Cáceres), con relación al incendio de Jarilla, que ya ha calcinado 5.800 hectáreas de monte.

Sobre él, Bautista ha expresado su preocupación por el frente que va hacia Plasencia, en el cual se centrarán once medios aéreos en la mañana de este sábado, así como el norte de Segura de Toro y avance hacia el Valle del Ambroz, cuyo avance podría dar lugar a un nuevo incendio.

"Ese frente y las condiciones meteorológicas del viento provocan, en este momento, que haya una columna de humo sobre Segura de Toro y que hayamos adoptado en el Cecopi el confinamiento del municipio", ha precisado el consejero agregando, a renglón seguido, que no se descarta una posible evacuación de esa localidad.

De este modo, por cuenta del incendio que afecta a la zona de Jarilla, el confinamiento de los vecinos de Segura de Toro se suma al de Casas del Monte.

(Más información en Europa Press)