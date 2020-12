Una exposición en el MEIAC de Badajoz recorre sus 25 años de trayectoria

BADAJOZ, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'PLP.15 Propuestas /1 Espacio. Proyectos de producción propia' muestra en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Badajoz (MEIAC) una mirada sobre los 25 años de trabajo de este museo de la capital pacense.

La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas, ha asistido en Badajoz a la inauguración de esta exposición, que se enmarca en el 25º aniversario del Meiac y se inscribe en una "necesaria" mirada sobre este cuarto de siglo de trabajo, así como en una actualización de proyectos con continuidad en el futuro.

Desde sus inicios, el MEIAC fue consciente de la importancia de establecer líneas de apoyo para la creación artística y las primeras propuestas en este sentido fueron puntuales, señalando al entorno artístico más inmediato.

La buena acogida a estos proyectos reforzó la idea de un programa específico que, desde 2005, se materializa en la serie de proyectos 'Post Local Projects', que continúa activa en la actualidad, según indica la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Los proyectos incluidos en esta etiqueta se concibieron "como intervenciones de carácter específico, creadas desde y para el lugar donde se exponen". De esta forma, además, el MEIAC facilitaba su apoyo a la producción de obras "no convencionales" dentro de la trayectoria de los artistas invitados, por complejidad o formato.

La primera orientación hacia artistas jóvenes de la Comunidad Autónoma amplió luego su horizonte, incluyendo artistas portugueses o latinoamericanos, así como creadores de generaciones anteriores, ha agregado.

El resultado de todo esto son 15 proyectos reflejados en el recorrido que traza esta exposición-documental a partir de fotografías de cada una de las instalaciones originales en el Meiac, documentos o alguna de las obras resultantes de cada una de esas producciones.

Los proyectos que conforman esta serie son 'Más muertas vivas que nunca', un proyecto de Marta de Gonzalo y Publio Pérez comisariado por Juan Antonio Álvarez Reyes (2002); 'The face and the face', de Isabel María y comisariada por Amparo Lozano (2005); o 'La piel habitada', un proyecto de Manuel Vilches comisariado por Francisco Carpio (2006).

También se incluyen 'La nadadora', de Maite Cajaraville, comisariado por Fernando Castro Flórez (2006); 'La celda grande', de Alonso Gil comisariado por Esther Regueira (2007); 'En circunstancias normales', de Joana Pimentel comisariado por Filipa Oliveira (2007); 'Retrato proteico', de Marta de Menezes comisariado por Inés Moreira (2007); Ip poetry', de Gustavo Romano, comisariado por Eugeni Bonet (2008) y 'Vacío figurado', de Emilio Gañán comisariado por Javier Rubio Nomblot (2009).

Finalmente, 'Los desastres', de Iván Marino, comisariado por Claudia Gianetti (2009); 'Traslaciones', de Ruth Morán, comisariado por Imma Prieto (2014); 'Formas libres', de Justo García Rubio, comisariado por Javier Fernández de Molina (2016); 'Di/vide', de Carlos Gasparinho comisariado por António Pedro Mendes (2017); 'O/C. La medida', de Carla Carmona y Manuel Ortiz (2018) y 'Guía para un territorio reversible', de Daniel Muñoz, comisariado por Jorge Díez Acón (2020) completan los proyectos.