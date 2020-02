La exposición de la VIII Obra Abierta, Premio Internacional de Artes Visuales llega a la Asamblea de Extremadura

Publicado 17/02/2020 14:23:50 CET

MÉRIDA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición de la VIII edición de Obra Abierta, Premio Internacional de Artes Visuales, una muestra que reúne piezas de diferentes vertientes creativas como la escultura, la pintura, la fotografía, el arte digital, el vídeo y la performance y la intervención artística, llega a la Asamblea de Extremadura, en Mérida.

Se trata de la primera exposición itinerante de la edición 2019 que la Fundación Caja de Extremadura-Liberbank pone en marcha con las obras de este certamen que celebró el pasado año su 40 aniversario y cuya finalidad es apoyar el desarrollo y la promoción del arte.

La muestra la componen un total de 30 obras, ocho pinturas, cinco esculturas, 10 fotografías y siete vídeos-performance, seleccionados de entre las 782 piezas presentadas a esta edición del certamen por artistas procedentes de toda España, así como distintos países europeos y americanos, informa en nota de prensa la Asamblea de Extremadura.

Entre las obras se encuentra la ganadora de 2019 "List of Burned Books in Germany in 1933" de Miquel García Membrado. Se trata de una performance del artista barcelonés elegida por su capacidad de "leer la historia reciente de Europa, en la que la memoria de la barbarie del fascismo es sistemáticamente ocultada en un intento de sumir al continente en un olvido de su pasado".

También puede contemplarse la escultura "Equilibrios de vida (Archivo funambulista de objetos, abuela y nieto)" de Isidro López-Aparicio, natural de Santiesteban del Puerto, Jaén, premio de adquisición Obra Abierta 2019.

El jurado de esta edición ha estado presidido por Rosina Gómez-Baeza, directora durante veinte años de ARCO y presidenta de la Factoría Cultural de Matadero de Madrid. Ha estado formado porDaniel Castillejo, conservador y exdirector del Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo(Artium); José Miguel García Cortés, director del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y Ferran Barenblit, director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.