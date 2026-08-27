Extremadura alegará para que la decisión de la energía en centros de datos no dependa de la "arbitrariedad" del Gobierno

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, en rueda de prensa sobre centros de datos - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura formulará alegaciones al acuerdo adoptado en Consejo de Ministros sobre los requisitos a aplicar en la dotación de energía para los proyectos de centros de datos, con el objetivo de que la decisión no dependa de la "arbitrariedad" del Gobierno central, sino que cuente también con la participación de las CCAA.

Así, teniendo en cuenta que, según el borrador del real decreto sobre el asunto, serán tres ministerios (el de Economía, el de Transformación Digital, y el Miteco) los que decidan la "madurez" de los proyecto para poder conceder o no suministro eléctrico a los mismos, el Ejecutivo autonómico entiende que "si esto queda a la arbitrariedad del Gobierno de Sánchez, hay un problema porque ellos van a dar energía a los territorios que decidan", y sin que las CCAA participen de esas decisiones.

"No vamos a participar de qué se considera maduro para los centros de datos", ha alertado al respecto en rueda de prensa este jueves en Mérida la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta, Mercedes Morán, quien ha apuntado que en las alegaciones realizadas por la comunidad a la planificación eléctrica ésta ya ha defendido la "madurez" de los proyectos de centros de datos existentes en la región.

Así, ahora pretende por tanto que se atienda la "indicación" de la comunidad autónoma y que "no sea sólo la decisión del Gobierno de España quién decida a quién se le da energía y a quién no" en los diversos proyectos de centros de datos con los que cuenta Extremadura.

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