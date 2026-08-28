Extremadura aportará 900 vacunas al envío que el Ministerio de Sanidad prepara para Ceuta

Archivo - La Consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Extremadura participará con 900 dosis de vacunas en el envío que el Ministerio de Sanidad está preparando para enviar a Ceuta con el objetivo de responder a las necesidades extraordinarias de prevención de potenciales enfermedades tras la llegada de migrantes procedentes de Marruecos.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha anunciado esta cifra durante su visita a la obra de traslado del Centro de Salud Los Pinos al Palacio de Congresos de Badajoz.

"Extremadura es solidaria, lo hemos dicho siempre, y Extremadura, por supuesto, va a mandar vacunas", ha asegurado la consejera, quien ha explicado que las dosis se van a mandar a través del modelo de préstamo por el cual el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) --que depende del Ministerio de Sanidad-- realizará una devolución a la región o bien en dosis de vacunas o bien en el importe que suponga el envío.

La cifra de 900 vacunas que Sanidad ha solicitado a Extremadura "no compromete" actualmente la vacunación de los extremeños porque la región está "siempre" en excedente "por lo que pueda suceder", según ha trasladado García Espada. De esta forma, la Junta va a aceptar el envío, cuyo importe se podría situar en torno a los 10.500 euros, aunque no se trata de un precio fijo. La consejera también ha especificado que se han solicitado 900 dosis de vacunas contra la difteria-tétanos, contra la tos ferina y contra otras enfermedades.

"Se va a aceptar porque nosotros somos solidarios con Ceuta y porque, además, la vacunación favorece tanto a la población que se va a vacunar como, por vacunación de rebaño, a la población ceutí", ha trasladado la consejera.

Con respecto a cuándo se va a realizar el envío, García Espada ha explicado que actualmente el Ministerio está preparando con los técnicos y las comunidades autónomas el documento de envío, resaltando que se trata de un trámite "muy complejo", puesto que algunas vacunas necesitan frío, que lleguen en "buenas condiciones", mientras que otras directamente no van a salir de la comunidad autónoma, sino directamente del acuerdo que se hace con los laboratorios.

"Nosotros estamos en disposición de que mañana mismo pudieran salir. Es más cuestión del ministerio que ultime ese documento con los técnicos", ha matizado.

Durante su declaración, García Espada también ha lamentado que, tras un mes desde la situación que está viviendo Ceuta por la llegada de migrantes, sea "ahora" cuando el Ministerio de Sanidad pida ayuda a las comunidades para las vacunaciones.