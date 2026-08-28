Extremadura cierra antes de plazo la convocatoria del Bono Alquiler Joven al alcanzar 1.915 solicitudes

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha cerrado de forma anticipada la convocatoria del Bono Alquiler Joven correspondiente a las anualidades 2026 y 2027 tras alcanzarse 1.915 solicitudes y agotarse la totalidad de la dotación económica prevista para estas ayudas.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes, 28 de agosto, la resolución por la que se declara la terminación de la convocatoria, que permanecía abierta desde el pasado 15 de julio y cuyo plazo inicial de presentación de solicitudes estaba fijado en tres meses.

La convocatoria contaba con una dotación total de 6 millones de euros, distribuidos en dos anualidades de 3 millones de euros cada una, destinadas a apoyar la emancipación juvenil y facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler.

El número de solicitudes registradas desde la apertura del plazo ha permitido comprometer la totalidad del crédito disponible, poniendo de manifiesto la gran acogida de esta línea de ayudas entre los jóvenes extremeños y la necesidad existente de medidas públicas que contribuyan a reducir el esfuerzo económico que supone acceder a una vivienda.

A través del Bono Alquiler Joven, la Junta de Extremadura concederá ayudas de 250 euros mensuales durante un periodo máximo de dos años a jóvenes de hasta 35 años que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

La ayuda está destinada a sufragar parte de la renta del alquiler o del precio de cesión de uso de una vivienda o habitación que constituya la residencia habitual y permanente de la persona beneficiaria.

En el caso de viviendas completas, la renta mensual no puede superar los 600 euros, mientras que para las habitaciones el límite se sitúa en 300 euros mensuales, explica en nota de prensa la Administración autonómica.

Asimismo, las ayudas están dirigidas a jóvenes con ingresos limitados y una fuente regular de ingresos, ya sea procedente del trabajo por cuenta ajena o propia, de una actividad investigadora o de la percepción de prestaciones públicas periódicas.

Las subvenciones se otorgan mediante el procedimiento de concesión directa y convocatoria abierta, por riguroso orden de entrada de las solicitudes que cumplen los requisitos exigidos.

El cierre anticipado de la convocatoria por agotamiento del crédito disponible pone de manifiesto el interés que existe entre los jóvenes extremeños por este tipo de ayudas al alquiler y la necesidad de seguir impulsando medidas que favorezcan su acceso a una vivienda.

Así, la Junta de Extremadura remarca que continuará trabajando para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de la región, colaborando en el desarrollo y gestión de los programas de apoyo disponibles y aprovechando todas las oportunidades de financiación que permitan reforzar estas políticas y ampliar las opciones de emancipación de la juventud extremeña.