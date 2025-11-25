Extremadura contará con seis nuevos miradores en Pinofranqueado, Caminomorisco, Tajo Internacional y el Jerte

Archivo - Obervación de aves en la Reserva de la Biosfera Tajo/Tejo Internacional - TAJO/TEJO - Archivo

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras de construcción de miradores experienciales en zonas de Pinofranqueado, Caminomorisco, Tajo Internacional y Río Jerte, con cargo a fondos Next Generation EU, por un importe total de 2.485.317 euros.

Este tipo de miradores surge como una evolución de los tradicionales puntos de observación, transformándolos en espacios diseñados para ofrecer "experiencias multisensoriales y emocionales que van más allá de la simple contemplación visual". La propuesta persigue que cada visitante tenga una experiencia "personal y única, que evoque emociones y recuerdos duraderos", argumenta el Ejecutivo regional.

El contrato se divide en dos lotes, de modo que el primero está destinado a la construcción de los miradores experienciales de Alcántara (en la margen derecha del río Tajo, al oeste del núcleo urbano); Caminomorisco (en los bosques de Las Hurdes, en el paraje Chorrerón del Tajo), Pinofranqueado (Puerto de Esperabán) y Villamiel (en el Teso de la Cruz).

Por otro lado, un segundo lote comprende la construcción de los miradores experienciales de Piornal (serán dos e irán situados en la Sierra de La Desesperada) y en Tornavacas (en el Monte de la Cruz, en el paraje Las Navas), ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La división en dos lotes tiene por objeto facilitar la concurrencia de un mayor número de licitadores en aras de obtener una adjudicación con una mejor relación calidad-precio.

El procedimiento de adjudicación será abierto mediante tramitación anticipada, con un plazo de ejecución en ambos lotes de 3 meses.

PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS

Por otro lado, la portavoz ha del Ejecutivo ha dado cuenta de la autorización de la contratación del servicio de limpieza y de adopción de medidas de protección en los yacimientos y espacios patrimoniales, por importe de 382.100 euros.

Una medida imprescindibles, ha detallado, para garantizar el acceso del público a tales espacios, así como facilitar la visión de los restos hallados, posibilitar su adecuada conservación y, sobre todo, como medida de precaución ante posibles riesgos de incendios forestales como los del pasado verano.

La adjudicación del contrato, que se divide en dos lotes -uno por cada provincia- se realizará a través del procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria. El plazo de ejecución total es de 24 meses para ambos lotes y la fecha de inicio prevista es el 1 de marzo de 2026.