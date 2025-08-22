Extremadura impulsa la generación de talento digital con un programa pionero alineado con la Estrategia Europea Digital

MÉRIDA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha un "ambicioso" programa formativo para acercar las oportunidades del mundo digital a jóvenes, personas desempleadas y trabajadores en activo, en colaboración con las cámaras de comercio, el CDTIC de Feval y el Instituto de Tecnologías de Inteligencia Artificial (Intia) de la Universidad.

Así, Extremadura está decidida a convertir el talento en su mayor "ventaja competitiva". En el marco de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, el Gobierno autonómico ha impulsado un programa "pionero" de formación digital orientado a preparar a la ciudadanía para los retos y oportunidades de la nueva economía.

Esta iniciativa se enmarca también en la Estrategia Digital Europea 2030, que establece como prioridad que al menos el 80 por ciento de la población europea cuente con competencias digitales básicas antes del final de la década y se incremente "considerablemente" la formación y el egreso de estudiantes en materias digitales, tanto en Universidad como en Formación Profesional.

Con una participación acumulada que ya ha superado las 2.000 personas en toda la región, el programa ha llegado a jóvenes, personas desempleadas, trabajadores en activo y ciudadanos con interés en reinventarse o dar un salto profesional hacia el mundo tecnológico.

La mayoría de las acciones formativas se han desarrollado en directo y en modalidad online, con el objetivo de que todos los participantes puedan interactuar con los docentes, plantear preguntas en tiempo "real" y "resolver dudas en el momento", garantizando así un aprendizaje "accesible, personalizado y sin barreras".

Esta apuesta formativa ha sido posible gracias a la colaboración estratégica de las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz, el Centro Demostrador de las TIC (CDTIC) de Feval y el Instituto de Tecnologías de Inteligencia Artificial (Intia) de la Universidad de Extremadura, además de otros actores certificadores clave como SAP, Cisco o Microsoft, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

CONTENIDOS

El catálogo de cursos ha abarcado desde competencias digitales básicas hasta contenidos técnicos avanzados, incluyendo formaciones en ciberseguridad, cloud computing, analítica digital orientada a pymes, fundamentos de inteligencia artificial, programación en Python para ciencia de datos, machine learning o Inteligencia Artificial Generativa.

Esta combinación de itinerarios permite tanto la mejora de la empleabilidad como el acceso a nuevas oportunidades profesionales en sectores en expansión.

La generación de talento digital es hoy "más urgente que nunca". El sector tecnológico es uno de los que más crece en España y en Europa, con una demanda sostenida de profesionales y un escenario de pleno empleo. En Extremadura, los datos lo confirman, indica, la Junta, ya que el salario medio en el sector digital es un 38,5 por ciento superior al del resto de sectores, lo que convierte estas competencias en una vía directa hacia el empleo "de calidad, estable y con futuro".

De manera complementaria al programa, la Junta de Extremadura está impulsando acciones específicas para despertar vocaciones tempranas en tecnología, ciencia y digitalización, especialmente entre el alumnado de ESO y Bachillerato.

Además, Extremadura está empezando a situarse a la cabeza del cambio, ya que, según los últimos indicadores, la región crece por encima de la media nacional en intensidad digital, consolidando una tendencia positiva de modernización que combina inversión, talento y digitalización de procesos productivos.

Esta estrategia va más allá de formar a personas, pues busca activar un ecosistema digital de alto valor y competitivo, en el que las empresas encuentren el talento que necesitan para innovar, crecer y generar nuevas oportunidades. Extremadura tiene mucho talento y lo que se está haciendo es canalizarlo, actualizarlo y conectarlo con las necesidades del presente y del futuro.

El secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, ha subrayado que "la transformación digital necesita personas preparadas". "Nuestro compromiso como Junta de Extremadura es que nadie se quede atrás. Vivir en un entorno rural o haber estado desconectado del mercado laboral no debe ser una barrera. Queremos que todos puedan formar parte de esta revolución digital, con igualdad de oportunidades y con el acompañamiento necesario", ha indicado.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional reafirma su "compromiso" con una digitalización inclusiva, humana y generadora de empleo de calidad. La Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 seguirá desplegando nuevas acciones en los próximos meses para acercar el talento al mercado, reducir brechas y construir una región "moderna, conectada y llena de oportunidades para todos".