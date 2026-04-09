Extremadura lidera el incremento de ventas e ingresos turísticos del país en el primer trimestre, con un 10,7%

Archivo - Turistas en el Templo de Diana de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ventas e ingresos turísticos se incrementaron un 10,7% en el primer trimestre del año en Extremadura, el aumento más alto del país, según el último 'Informe Perspectivas Turísticas' de Exceltur.

Asimismo, la comunidad prevé un incremento del 7,8 por ciento en el según trimestre del año, el segundo más alto del país, solo por detrás de Castilla-La Mancha (8,2%), por el impulso del turismo interior de proximidad.

El sector turístico español inició el primer trimestre de 2026 en positivo al crecer un 2,1% en términos reales con respecto al mismo periodo del año pasado --inferior al +2,5% estimado de la economía española--, gracias al fuerte desempeño de la demanda, principalmente extranjera, y pese a la volatilidad operativa y la incertidumbre como consecuencia del conflicto militar en Oriente Próximo.

Así se desprende de una valoración del 'lobby' turístico Exceltur, presentado en rueda de prensa este jueves, que prevé un impacto económico de 4.239 millones de euros en España fruto de la guerra, es decir, dos puntos del PIB turístico, generado por el 'efecto refugio' derivado de los posibles turistas españoles y extranjeros que elegirán el país por su atractivo y la seguridad de la oferta.

Este factor ha provocado que la entidad corrija al alza su estimación de crecimiento para 2026, mediante la generación de 227.157 millones de euros, un 2,5% más con respecto a 2025 --frente al +2,4% estimado en enero--, basado en una estimación de que el conflicto militar en Oriente sea acotado en el tiempo y que "se resuelva con una estabilidad duradera".

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