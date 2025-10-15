Extremadura peleará con el ministerio y gobiernos regionales para "influir" en que se cumpla la alta velocidad en 2030

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura peleará con el Ministerio de Transportes y otros gobiernos regionales para tratar de "influir" en que se cumpla el 2030 como fecha para que la alta velocidad Madrid-Lisboa por la comunidad esté "plenamente operativa", y no en 2034 como aparece en un reciente documento acordado entre España y Portugal con la Comisión Europea.

De este modo lo ha indicado en declaraciones a los medios este miércoles en Mérida el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, quien ha remarcado que el Gobierno extremeño "no va a tragar" con dicho documento, que espera no sea firmado por el presidente Pedro Sánchez, ya que de hacerlo supondría "un mazazo" para la comunidad, toda vez que "el tren de alta velocidad tiene que estar en funcionamiento en el año 2030".

"Como tampoco vamos a tragar con lo que esconde ese documento que no es otra cosa que la electrificación por la vía convencional para conformarnos", ha añadido Martín Castizo, quien ha incidido en que el Gobierno de María Guardiola no va a permitir que "Moncloa siga engañando a los extremeños".

"Otros callaron y así nos han ido. Seguimos esperando un tren que no llega a pesar de que nos lo prometieron en el año 2010. No nos vamos a callar porque no somos complacientes ni con este gobierno ni con cualquier otro que no salde la deuda histórica con las infraestructuras que tiene España con Extremadura. No vamos a permitir que Moncloa siga engañando a los extremeños", ha espetado el consejero.

En este sentido, ha subrayado que para ello pelearán por la cuestión "aquí, en Madrid, en Bruselas o donde haga falta". "Nos tocará pelearlo a nivel ministerial con otros gobiernos regionales a ver si todavía estamos a tiempo para influir y modificar esa decisión de ejecución", ha espetado Martín Castizo.

