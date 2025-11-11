Extremadura se postula para organizar el XIII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad 2026

El secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier de Francisco Morcillo, participa en el Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura trabaja para que la comunidad autónoma se convierta el próximo año en sede del XIII Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad (DESEI 26).

Así lo ha trasladado el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta, Javier de Francisco Morcillo, durante su participación en el Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad 2025, que se celebra en Zamora.

La candidatura extremeña está enmarcada dentro del Corredor Europeo de la Defensa Vía Carisa y del Plan de Acción Baluartia, que lidera Extremadura.

"Estamos configurando ese ecosistema industrial y de investigación de interés para la defensa", ha señalado De Francisco.

La participación de la Junta de Extremadura en Zamora también busca establecer alianzas y conexiones para proyectos o atracción de empresas.

Además, varios grupos de investigación extremeños, que trabajan en tecnologías duales que sirven para fines públicos y para defensa, presentan sus resultados en este Congreso de Zamora. Su intención es establecer relaciones que permitan avanzar en las relaciones con el Ministerio de Defensa, apunta en nota de prensa el Gobierno autonómico.

Estos investigadores forman parte del catálogo de grupos de investigación del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti) con líneas de interés para la defensa, creado por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, que ya organizó este verano una Jornada regional de promoción en colaboración con Fundecyt.

La delegación extremeña en Zamora está compuesta por investigadores del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, que presentan cuatro comunicaciones sobre combustibles sintéticos, baterías de flujo, camuflaje térmico y membranas hidrolizadoras; además de un grupo de radiactividad y la empresa de base tecnológica EM3Works, nacida en el seno de la Universidad de Vigo y la Universidad de Extremadura.

El objetivo es conocer los mecanismos de financiación nacional, europeo y OTAN de I+D en defensa, para que en un futuro puedan acceder a las convocatorias de I+D+i que aprueba el Ministerio de Defensa.