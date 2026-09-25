Extremadura presenta en una feria de Castilla y León su oferta de turismo de naturaleza

Un meandro en la comarca de Las Hurdes - TURISMO DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura asiste a la IX Feria Internacional de Ecoturismo (Naturcyl) que comienza este viernes 25 de septiembre en el Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia.

Durante tres días, la región presentará su oferta de turismo de naturaleza, que engloba actividades como la observación de aves y estrellas, el senderismo, el cicloturismo, los deportes acuáticos, las rutas a caballo, la escalada, el montañismo y el vuelo en globo o en parapente, entre otras.

Además de un punto de información en el área de expositores, la Dirección General de Turismo participa en la bolsa de contratación de Naturcyl, en la que mantendrá reuniones con trece turoperadores y agencias de viajes de España, Alemania, Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, Bélgica y Noruega.

En las reuniones se explicará a estos compradores el modelo turístico de Extremadura, "basado en la calidad, la autenticidad y la sostenibilidad", y se informará de la amplia oferta de alojamientos y empresas de actividades, según avanza la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Además, en el marco del programa de conferencias de la feria, el guía de naturaleza Alberto Rubio, de la empresa Monfragüe Treasures y socio del Club Birding in Extremadura, hablará este sábado día 26 de 'Ecoturismo y el arte de la simbiosis en la dehesa extremeña'.

En su charla se expondrá que la colaboración entre administraciones, empresas y población local ha convertido el turismo de naturaleza en Extremadura en una herramienta para diversificar la economía rural sin alterar la esencia del territorio.