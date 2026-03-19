Extremadura se promociona como destino activo en la principal feria de senderismo de Francia

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MÉRIDA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura va a participar en el Salon du Randonneur que se celebra entre el 20 y el 22 de marzo en Lyon (Francia) para promocionarse como destino senderista.

En un comunicado, la Junta explica que este salón es la principal feria relacionada con el senderismo que se organiza en el país galo y que esta edición contará con 340 expositores y coexpositores.

La Dirección General de Turismo de la Junta contará con un espacio propio en el stand de Turespaña, donde informará de las posibilidades que ofrece el turismo activo en Extremadura, incluyendo paseos por la naturaleza hasta observación de aves y estrellas, deportes al aire libre y rutas en bicicleta o caballo.

En concreto, mostrará los "miles de kilómetros" de caminos, senderos y pistas de los que dispone la región en la naturaleza, entre ellos, los 170 kilómetros de los cuatro Caminos Naturales Vías Verdes (La Plata, Monfragüe, Vegas del Guadiana y La Jayona).

También dará a conocer itinerarios históricos como el Camino de Santiago (Vía de la Plata y Camino Mozárabe), las rutas a Guadalupe o la Ruta de Carlos V, que va desde Jarandilla de la Vera a Cuacos de Yuste; o los Senderos Azules homologados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), entre los que se encuentran las Vías Verdes, el Desfiladero del Ruecas en Cañamero y La Dehesa en Herrera del Duque.

A todo ello se suman otras opciones de turismo activo, deportivo y de aventura, como escalada, bicicleta de montaña, barranquismo, parapente o los deportes acuáticos.

La presencia de Extremadura en Lyon se produce apenas un mes después de la participación en la feria de senderismo y cicloturismo Fiets en Wandelbeurs, en Utrecht (Países Bajos).