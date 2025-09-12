Extremadura se promociona como destino para cicloturistas en una feria especializada en Zaragoza

MÉRIDA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Turismo, participa en la primera edición de la feria especializada en cicloturismo 'Pedal Spain', que se celebra en Zaragoza desde este viernes hasta el próximo domingo, día 14.

Durante estos días Extremadura se promociona como un destino "ideal" para los aficionados al cicloturismo a través de un stand propio y la participación en la bolsa de contratación dirigida a profesionales que tiene lugar lo largo de este viernes, día 12, primera jornada del certamen.

En ella está previsto que se mantenga una agenda de reuniones con destacados agentes de viajes especializados en este segmento, tanto nacionales como internacionales, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

'Pedal Spain' es la primera feria temática sobre turismo en bicicleta de España, creada por una plataforma del mismo nombre, formada por 12 entidades del tejido asociativo y empresarial de este sector en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo. Su principal objetivo es posicionar a España como un destino de primer nivel para el cicloturismo a escala mundial.

Se trata de un punto de encuentro de este sector para fomentar nuevas oportunidades de negocio, mostrar las últimas tendencias y fortalecer la red de profesionales y aficionados al cicloturismo. En esta primera edición están presentes profesionales, empresas, destinos turísticos y amantes de la bicicleta.

OFERTA EXTREMEÑA

Extremadura cuenta con una amplia oferta relacionada con esta modalidad de turismo activo, en la que destacan los más de 2.000 kilómetros de senderos y pistas, los cuatro Caminos Naturales Vías Verdes (La Plata, Monfragüe, Vegas del Guadiana y La Jayona) que junto con Desfiladero del Ruecas en Cañamero ostentan el distintivo de calidad 'Senderos Azul'; además de otros Caminos Naturales y centros BTT con itinerarios balizados y señalizados en lugares como el Valle del Jerte, Monfragüe, Sierra de Gata, La Siberia o Alqueva.

A estas infraestructuras se unen otras posibilidades como la Vía de la Plata, la ruta Eurovelo 1, que atraviesa Extremadura en su recorrido de 11.500 km desde Noruega hasta el sur de Portugal, o las once Carreteras Paisajísticas, tramos de baja intensidad de tráfico que discurren por entornos naturales de gran belleza.

En lo que va de año 2025 la Junta ha promocionado la oferta de cicloturismo y senderismo en eventos para público general, como Fitur o B-Travel Barcelona, y también en ferias especializadas, entre ellas, Fiets en Wandelbeurs, que tiene lugar en Utrecht (Países Bajos), y Salon du Randonneur en Lyon (Francia).

El proyecto Pedal Spain ha sido cofinanciado por el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU, dentro del Plan de Modernización y Competitividad del Turismo y se desarrolla en el marco del programa 'Experiencias Turismo España', gestionado por la Secretaría de Estado de Turismo.