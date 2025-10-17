Extremadura se promociona como destino turístico en el Salón Pure Spain en París

MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta, a través de la Dirección General de Turismo, ha participado este jueves en el Salón Pure Spain que se celebra en París para promocionar la oferta turística de Extremadura en el mercado francés.

La Oficina de Turespaña en París y la firma PureMeetings & Events han organizado la segunda edición de este encuentro profesional que se dedica en exclusiva a España y al que acuden empresas del sector turístico francés, tanto en los segmentos MICE como en los de lujo y vacacional.

Durante toda la jornada de ayer la Junta de Extremadura mantuvo una intensa agenda de reuniones con agencias de viajes, turoperadores y organizadores de eventos para dar a conocer la oferta y los recursos relacionados con la cultura, la naturaleza y la gastronomía.

La presencia de Extremadura en este evento se ha completado con la asistencia de dos empresas turísticas de la región, informa en nota de prensa el Ejecutivo autonómico.

En la edición de 2023 de Pure Spain se dieron cita 120 participantes españoles (organismos autónomos, Convention Bureau, hoteleros, compañías aéreas, etcétera) que realizaron encuentros con más de 300 compradores MICE y de ocio franceses.

El país galo es el segundo mercado emisor de turistas internacionales a Extremadura. En 2024 llegaron 47.445 viajeros procedentes de este país.