Extremadura reducirá la ecotasa autonómica "para salvaguardar la continuidad" de la Central Nuclear de Almaraz

MÉRIDA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mostrado el compromiso del Ejecutivo regional de reducir la ecotasa autonómica para "salvaguardar la continuidad" de la Central Nuclear de Almaraz.

En ese sentido, Guardiola ha reivindicado que el Gobierno de España "debe ser responsable y tiene que rebajar esa carga de impuestos que ha crecido un 70 por ciento en los últimos cinco años", ya que según ha defendido, "Almaraz es empleo y es futuro para Extremadura", y es "energía para todos", ha dicho.

María Guardiola se ha pronunciado de forma este martes en el discurso de investidura que ha ofrecido en la Asamblea de Extremadura, en el que ha reafirmado que mientras "sea presidenta, nadie va a censurar nuestro futuro", y ha instado al Gobierno central a que "den la cara" y les digan a las familias de Campo Arañuelo "por qué se les quiere condenar".

Un cierre que desde la Junta de Extremadura no van "a permitir", ha advertido Guardiola, quien ha defendido que "otro punto fundamental" del acuerdo con Vox es que Extremadura "necesita industria, necesita energía y necesita un modelo productivo que genere empleo de calidad para fijar población y retener talento".

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