Extremadura registra 27 incendios forestales en la última semana, que arrasan más de 2.300 hectáreas

Efectivos del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido en un total de 50 incidentes registrados en Extremadura a lo largo de esta última semana, de los cuales 27 han sido incendios forestales.

De ellos, 16 han tenido lugar en la provincia de Badajoz y 11 en la Cáceres, afectando a una superficie aproximada de 2.360 hectáreas, según ha precisado en nota de prensa la Junta este domingo.

En concreto, esta semana se han declarado un total de cinco incendios de nivel 1, siendo uno de los más relevantes el producido en Oliva de Mérida (Badajoz) el día 4 de agosto, afectando aproximadamente a 800 hectáreas.

En la provincia de Cáceres, el más relevante ha sido el declarado en el término municipal de Aldea del Cano el día 8 de agosto, con una superficie afectada de 1.230 hectáreas. No obstante, también cabe destacar el producido en Guijo de Galisteo, que arrasó alrededor de 290 hectáreas.

En cuanto a la previsión meteorológica para esta próxima semana, continúa la advección tropical continental con una masa de aire muy cálida y seca proveniente del norte de África. Esto implica un régimen térmico muy desfavorable acompañado con humedades muy bajas y potencial convectivo en capas bajas.

Por su parte, el viento no será especialmente significativo, variable en la componente y puntualmente con fases suficientemente intensos como para condicionar los incendios.

No obstante, hay incertidumbre en una posible afección de una masa de aire más fría y húmeda para finales de la semana entrante, que además podría venir acompañado de un aumento de viento suroeste.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.