Extremadura registra 33 incendios forestales en la última semana, que afectan a 20 hectáreas

MÉRIDA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido en 66 incidentes acaecidos en Extremadura durante la última semana, de los cuales 33 han sido incendios forestales que han afectado a una superficie aproximada de 20 hectáreas.

De esos 33 fuegos, una veintena ha tenido lugar en la provincia de Badajoz y los 13 restantes en la de Cáceres, según informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Cabe señalar que en esta semana ha sido declarado el nivel 1 de peligrosidad --incendios que el Plan Infoex puede controlar con sus propios medios, pero que pueden suponer un riesgo para personas o bienes, no forestales-- en un incendio declarado en Plasencia.

En cuanto a la predicción meteorológica para la próxima semana, en los primeros días predominará una situación de altas presiones que traerá cielos mayoritariamente despejados y condiciones estables, a excepción del este de la comunidad que podría registrar chubascos puntuales.

Las temperaturas serán suaves para la época y rondarán entre los 24 grados de máxima y 12 de mínima. A partir del jueves y, sobre todo, hacia el fin de semana, aumentará la probabilidad de inestabilidad especialmente en zonas más orientales de Extremadura, con posibles chubascos aislados.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de generar incendios.