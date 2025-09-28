Extremadura registra 48 incendios forestales en la última semana, que queman 556 hectáreas

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido en 84 incidentes acaecidos en Extremadura en la última semana, de los que 48 han sido incendios forestales que han afectado a unas 556 hectáreas.

De esos 48 fuegos, 24 se han producido en la provincia de Badajoz y 24 en la de Cáceres, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa en la que ha precisado que aún permanecen a la espera de conocer las mediciones oficiales de algunos de los incendios declarados en las últimas horas.

Entre el 22 y el 28 de septiembre se declaró el nivel 1 de peligrosidad -- incendios que el Plan Infoex puede controlar con sus propios medios, pero que pueden suponer un riesgo para personas o bienes, no forestales -- en siete ocasiones.

En concreto, ello ocurrió en fuegos declarados en Cuacos de Yuste en dos ocasiones, Valverde de la Vera, Plasencia, Malpartida de Plasencia, Navalmoral de la Mata y Talayuela. No obstante, precisa la Junta, a lo largo de esta semana no se ha producido ningún gran incendio, siendo estos los que afectan a más de 500 hectáreas.

En cuanto a la predicción meteorológica para la próxima semana, el comienzo vendrá marcado por las precipitaciones que está dejando a su paso la borrasca, y que se pueden dar hasta el martes en algunas zonas de la región.

En los primeros días, las temperaturas serán otoñales, con máximas en torno a los 25ºC y fuertes rachas de viento en algunas zonas. Para la segunda parte de la semana, se espera una subida de las temperaturas debido a la influencia anticiclónica, con unas condiciones de estabilidad, vientos de carácter débil y una disminución de la humedad relativa.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.