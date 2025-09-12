Extremadura registra este año un total de 11 casos de fiebre del Nilo Occidental tras la confirmación de tres nuevos

MÉRIDA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos más de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, uno de ellos asintomático.

Se trata de una mujer de 66 años y un varón de 77 años del Área de Salud de Don Benito, ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, y un varón de 55 años asintomático, del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, detectado a través del Banco de Sangre de Extremadura en su colaboración en la vigilancia de esta enfermedad.

En total, se han registrado 11 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, cinco de ellos permanecen ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva.

En nota de prensa, la Junta ha indicado que desde la Dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.