Extremadura es la segunda región que más rápido paga a los proveedores en junio, con 16,23 días

MADRID/MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodo medio de pago a proveedores se ha situado en junio en 16,23 días en Extremadura.

Así, la comunidad extremeña se sitúa como la segunda del país que más rápido paga a los proveedores, únicamente por detrás de Galicia (14,78 días), según los datos aportados este miércoles por el Ministerio de Hacienda.

Mientras, el período medio de pago a proveedores (PMP) de las comunidades autónomas se ha situado en junio en 27,46 días, aunque la Región de Murcia (52,60 días), la Comunidad Valenciana (50,27 días), Baleares (33,53 días) y Asturias (32,44 días) han superado n el plazo máximo establecido en la normativa, que son 30 días.

Por el contrario, Galicia (14,78 días), Extremadura (16,23 días), Andalucía (17,43 días) y Castilla-La Mancha (17,61 días) han terminado el mes de junio como las regiones que más rápido han pagado a los proveedores, según ha comunicado este miércoles el Ministerio de Hacienda.

Les han seguido Cantabria (18,43 días), Canarias (20,29 días), Madrid (20,39 días), Aragón (20,48 días), País Vasco (21,66 días), La Rioja (24,45 días), Navarra (26,17 días), y Castilla y León (27,32 días), que han acabado por debajo del periodo medio de pago.

Por encima del periodo medio de 27,46 días --que ha supuesto una leve subida de 1,88 días respecto al mes anterior-- se ha situado en junio Cataluña (27,57 días), aunque se ha quedado por debajo del plazo máximo establecido en la normativa.

Por su parte, el periodo medio de pago de la Administración Central se ha situado en 23,08 días en junio de este año, lo que supone un descenso de 2,03 días en relación con mayo de 2025, mientras que el relativo al subsector de Corporaciones Locales del segundo trimestre de 2025 ha alcanzado los 27,66 días, 8,79 días menos que el mismo trimestre del año anterior.

Por último, el periodo medio de pago registrado en los Fondos de la Seguridad Social se ha cifrado en 9,11 días en junio, 1,69 días menos que el mes anterior.