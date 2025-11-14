Extremadura se sitúa en 2024 como la tercera región como el salario medio bruto más bajo del país, de 2.127 euros/mes

MADRID/ MÉRIDA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salario medio mensual, en términos brutos, se situó en 2024 en Extremadura en 2.127,2 euros, lo que supone el tercero más bajo del país, tras Canarias y Murcia, y muy por debajo de la media nacional, que está en los 2.385,6 euros.

Así, en el conjunto del país, el salario medio bruto subió un 5% en 2024, hasta los 2.385,6 euros mensuales, su cifra más alta desde que comenzó la serie en 2006, según el decil de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Es el octavo año consecutivo en el que se incrementa el salario medio después de que en 2016 bajara por primera vez en diez años. El aumento de 2024, del 5%, es el segundo más pronunciado de los últimos ocho años tras el de 2023, cuando creció un 7,3%.

(Más información en Europa Press)