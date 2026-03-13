Extremadura suma 2.509 afiliados extranjeros en febrero, hasta rozar los 20.000 trabajadores

Archivo - Dos camareros de origen asiático trabajando - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Extremadura sumó 2.509 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en febrero frente al mismo mes de 2025, hasta los 19.991 trabajadores, lo que supone un 14,35 por ciento más.

Con respecto a enero, el aumento registrado fue del 0,62%, esto es, 123 personas más de media entre un mes y otro, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar febrero, 6.877 procedían de países de la Unión Europea (UE), con un descenso mensual del 0,49%, y el resto, 13.113, de terceros países, con un aumento del 1,20%. Por género, 11.337 eran hombres (un 0,92% más frente a enero) y 8.654, mujeres (un 0,23% más).

