Extremadura suma tres fallecidos por el calor este verano tras la muerte de un hombre de 70 años en el Área de Plasencia

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años perteneciente al Área de Salud de Plasencia ha fallecido en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia a consecuencia de las altas temperaturas. El hombre se encontraba pescando cuando sufrió los efectos de las altas temperaturas.

Éste es el tercer caso que se registra en la región durante el verano de 2025 debido a las altas temperaturas. La primera persona afectada fue un varón de 67 años, perteneciente al Área de Salud de Plasencia, cuyo fallecimiento fue notificado el pasado mes de julio. El segundo fallecido fue un varón de 85 años, perteneciente al Área de Salud de Badajoz, notificado a principios del mes de agosto, recuerda en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) recuerda a la población que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar alteraciones en el normal funcionamiento de nuestro organismo, como consecuencia de la pérdida de agua y electrolitos.

La afectación a la salud puede ir desde calambres, mareos, cefaleas, deshidratación, insolación hasta golpe de calor, siendo este el más grave al poder presentar daño multiorgánico, convulsiones e incluso coma.

Las personas mayores y los menores son más sensibles a los cambios de temperatura, y en las personas con determinadas enfermedades crónicas sometidas a tratamientos médicos o con discapacidades que limitan su autonomía, los mecanismos de termorregulación pueden verse descompensados.

La población especialmente susceptible ante situaciones de calor excesivo son los mayores de 65 años, los menores de cuatro años, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, con trastornos de la memoria o las que reciben ciertos tratamientos como diuréticos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes.

Asimismo, el SES aconseja a la ciudadanía evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados, sin esperar a tener sed; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas.