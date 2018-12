Extremeños emigrantes se reúnen en Mérida para debatir sobre qué pueden aportar a la comunidad desde el exterior

Publicado 21/12/2018 12:34:18 CET

MÉRIDA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Mérida reúne este viernes y el sábado a unas 400 personas, en su mayoría extremeños emigrantes, para debatir sobre medidas para mantener el vínculo emocional con su tierra, pero también para poner en marcha medidas que sean capaces de recuperar el talento perdido durante los últimos años tras el estallido de la crisis que provoca la marcha de miles de jóvenes cada año en busca de un proyecto de vida.

Extremadura es una comunidad con una población que apenas supera el millón de habitantes, pero se calcula que otros 550.000 viven en otras comunidades, además de 16.000 en el extranjero.

En representación de todos ellos, se ha celebrado este I Congreso Mundial de la Ciudadanía Extremeña en Exterior, a cuya inauguración ha asistido el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, o el alcalde de Mérida, la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, entre otros.

Entre los asistentes se encuentran los periodistas Marisa Rodríguez Palop y Antonio Teixeira, la científica María Escudero, o el astronauta Miguel López Alegría, que aunque nacido en Madrid y formado en Estados Unidos, su abuelo fue alcalde de Badajoz, donde reside buena parte de su familia, de forma que representa a los extremeños de segunda y tercera generación que viven en el exterior.

Un foro con dos días de duración que tiene entre sus objetivos fomentar la participación de los extremeños en el exterior en la vida de Extremadura, favorecer su participación como agentes necesarios para consolidar y proyectar una Extremadura abierta y actual que atraiga a los de fuera y sirva de estímulo a los de dentro.

También para implantar medidas que incentiven el retorno y la atracción del talento a la comunidad, así como impulsar la creación de redes que fomenten las relaciones entre los extremeños que viven en la región y fuera de ella, permitiendo nuevas formas de relación entre la Extremadura interior y exterior.

Este foro viene asimismo a dar respuesta a la Ley del Estatuto en el Exterior, de 2009, que establece la puesta en marcha de un punto de encuentro de extremeños de dentro y fuera de la comunidad cada cuatro años.

La cita cuenta con la organización de varias mesas redondas, que han comenzado con la titulada 'Extremadura en el mundo. Conectando el conocimiento y la identidad extremeña en el mundo', y que se desarrollarán durante todo el día en el Palacio de Congresos, a la espera de conocer este sábado las conclusiones alcanzadas.

VARA PIDE AYUDA A LOS EMIGRANTES

En su intervención, el presidente extremeño ha señalado que los emigrantes cuentan con "una visión de las cosas muy especial que nos puede guiar", y en este sentido ha añadido que esta cita no es solo para ver qué puede hacer la comunidad por quienes se marcharon, sino también "qué pueden hacer los extremeños que están fuera por su pequeña patria".

Asimismo ha señalado que los objetivos de las políticas de exterior actuales son diferentes a las que se pusieron en marcha con el Consejo de Comunidades Extremeñas, que trataba de mantener los lazos con quienes emigraron en los años 60 y 70, periodo en el que la comunidad perdió casi el 40 por ciento de su población.

Según ha explicado, ahora se trata también de mantener ese "vínculo emocional" con los extremeños de segunda y tercera generación, y con los jóvenes formados en una Extremadura "de la que poco queda" con aquella de los años más duros de la emigración del siglo pasado, que se han marchado en busca de un proyecto de vida, y cuyo talento se trata ahora de recuperar.

Las palabras del presidente extremeño han sido interrumpidas por un grupo de jóvenes que han gritado consignas contra sus políticas, y que han sido expulsados por la seguridad del Palacio de Congresos. Al respecto, Fernández Vara ha señalado que pese a los avances sigue habiendo chicos que "tienen la necesidad de expresarse porque creen que la vida no les está tratando adecuadamente, y probablemente tengan una gran parte de razón".

Vara ha expuesto el trabajo desempeñado en esta legislatura para favorecer la atracción de inversiones a la comunidad que ofrezcan oportunidades de futuro a los jóvenes extremeños, la cual ha dicho que es en estos momentos donde resulta "más fácil" montar una empresa, pero ha reconocido que "no todo está resuelto", aunque la región está "en el camino".

En este sentido, ha dicho que Extremadura necesita "oír la voz de los extremeños en el exterior" para que entre unos y otros se presten ayuda. "Nos faltáis", ha trasladado Vara a los asistentes, a quienes ha dicho que a la comunidad le habría "sentado bien" que se hubieran quedado durante estos años pero ha añadido que allí donde han estado "siempre habéis trabajado por vuestra tierra", motivo por el cual este acto también es un reconocimiento de cariño y afecto hacia todos ellos.

EXPERIENCIAS PERSONALES

La periodista Marisa Rodríguez Palop, corresponsal de TVE en París, ha contado su experiencia personal a lo largo de toda una trayectoria profesional fuera de la comunidad, que visita todos los veranos y Navidades, y que por lo tanto se considera "una extremeña vinculada con su tierra", por razones familiares. "Sé que me he ido, pero no siento que me he ido".

Sobre su experiencia profesional, se ha referido a los cambios de un mundo globalizado en el que la importancia de los idiomas es "crucial", y en este punto ha señalado como una característica de los extremeños su capacidad para la "flexibilidad" y para adaptarse a las circunstancias en cada momento.

Ha reconocido que echa de menos a su familia y amigos, la comida y la forma de vida con "un contacto personal más frecuente", con más cercanía. Sobre la despoblación y el fenómeno de la emigración, ha señalado que "se puede hacer cualquier cosa desde cualquier sitio con las nuevas tecnologías".

Entre los nichos para la creación de riqueza y fijación de la población en la región se ha referido a las energías renovables y a la naturaleza, sobre la que ha dicho que "la vuelta a los pueblos es una tendencia natural que se está despertando", pero ha subrayado la importancia de contar con financiación y formación para que se conviertan en realidad, una responsabilidad para la que considera necesaria la implicación de las administraciones públicas.

Por su parte, la científica cacereña María Escudero Escribano, Premio Princesa de Girona de Investigación Científica 2018, ha apostado también por las energías renovables con proyecto de futuro para la región, pero ha señalado que se necesita "invertir en ello" para crear puestos de trabajo en diferentes ámbitos para que la gente pueda quedarse.

Ha señalado que tras formarse en la Universidad de Extremadura y de hacer el doctorado en Madrid, aún con buenas condiciones, después le "pilló la crisis de lleno", por lo que en 2012 se marchó al extranjero. Actualmente trabaja en Copenhague (Dinamarca) en unas "condiciones impensables" en España porque "no se apuesta por ello".

Finalmente el periodista emeritense Antonio Teixeira, presentador de la cadena NBC Universal Telemundo Las Vegas, ha expuesto su experiencia con el objetivo de romper con el tópico de que "por ser extremeños no se nos va a valorar fuera".

Ha recordado sus inicios en medios locales y regionales de la comunidad y su posterior salto a televisiones nacionales e internacionales, hasta que un reclutador de talento de la NBC se puso en contacto con él cuando trabajaba en Moscú, y de ahí a ganar el Premio Emmy 2018 al "Mejor Presentador de Noticias".

Texeira ha expuesto que su caso demuestra que en Extremadura "hay mucho talento" y que es una "buena oportunidad" para que los extremeños se quiten "la venda" y pensar que pueden alcanzar los objetivos que se marquen.